По новосибирским чатам разошлась рассылка об игре, из-за которой пропадают дети

В новосибирских чатах WhatsApp для родителей начали пересылать сообщение о том, что среди подростков стала популярна игра, по правилам которой нужно без предупреждения исчезнуть из дома на сутки. Мам и пап просят поговорить с детьми, чтобы избежать подобных ситуаций. Но новосибирские волонтёры, которые занимаются поиском детей, отрицают, что такие случаи были в Новосибирске.
Авторы сообщения объясняют исчезновения подростков «новым страшным увлечением».
— Это некая игра, в которой участник обязан исчезнуть на 24 часа, выключив мобильный телефон, не используя никаких гаджетов и ничего не говоря своим близким. Условия флешмоба дети и подростки обсуждают в популярных пабликах, — гласит текст рассылки.
В сообщении приводят пример девочки из Москвы, которая отключила телефон по дороге из школы и не вернулась домой. На следующее утро девочку нашли. Свое исчезновение она объяснила тем, что «играла в прятки».
Под текстом есть подпись «социально-психологическая служба». Однако не указано, в каком городе она работает и к какой организации относится. Авторы также написали, что более подробную информацию можно получить по указанной ссылке. Корреспондент НГС проверил её. Ссылка ведет на пост в Instagram, опубликованный почти два месяца назад. Он содержит ту же информацию, что и в рассылке.
В социальных сетях пользователи публиковали аналогичный текст в апреле и декабре 2019 года. Федеральные СМИ писали о похожей игре в 2017 и 2019 годах.
В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить НГС на вопрос, пропадали ли в регионе дети, которые участвовали в такой игре.
Пресс-секретарь поискового отрада «Лиза-Алерт» Елизавета Лиманская сообщила, что волонтёрам не известно о «прятках», описанных рассылке. Это подтверждают и в поисковом отряде «Маяк».
— В Новосибирске таких случаев не было. Про эту так называемую игру мы все наслышаны, называется она «Пропасть на 24 часа». По крайней мере, такая информация ходит уже как минимум два года. По крайней мере, ни в одном из случаев, когда пропадал ребёнок в Новосибирске или области, факт его игры не был подтверждён, — прокомментировал ситуацию руководитель «Маяка» Павел Злобин.
НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить, насколько достоверна информация в рассылке.
Новосибирские родители не впервые получают подобные рассылки. Ранее им уже приходили сообщения о мальчике, который отравился «Тархуном», о найденной девочке Софье и Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом. Эти рассылки оказались фейками.