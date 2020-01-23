По новосибирским чатам разошлась рассылка об игре, из-за которой пропадают дети

Новая рассылка сообщает о пропаже детей Фото: Александр Ощепков, читатель НГС

В новосибирских чатах WhatsApp для родителей начали пересылать сообщение о том, что среди подростков стала популярна игра, по правилам которой нужно без предупреждения исчезнуть из дома на сутки. Мам и пап просят поговорить с детьми, чтобы избежать подобных ситуаций. Но новосибирские волонтёры, которые занимаются поиском детей, отрицают, что такие случаи были в Новосибирске.

Авторы сообщения объясняют исчезновения подростков «новым страшным увлечением».

— Это некая игра, в которой участник обязан исчезнуть на 24 часа, выключив мобильный телефон, не используя никаких гаджетов и ничего не говоря своим близким. Условия флешмоба дети и подростки обсуждают в популярных пабликах, — гласит текст рассылки.



Рассылку с этим фото получают родители Фото: читатель НГС

В сообщении приводят пример девочки из Москвы, которая отключила телефон по дороге из школы и не вернулась домой. На следующее утро девочку нашли. Свое исчезновение она объяснила тем, что «играла в прятки».

Под текстом есть подпись «социально-психологическая служба». Однако не указано, в каком городе она работает и к какой организации относится. Авторы также написали, что более подробную информацию можно получить по указанной ссылке. Корреспондент НГС проверил её. Ссылка ведет на пост в Instagram, опубликованный почти два месяца назад. Он содержит ту же информацию, что и в рассылке.



Родители получают сообщения об игре в WhatsApp Фото: читатель НГС

В социальных сетях пользователи публиковали аналогичный текст в апреле и декабре 2019 года. Федеральные СМИ писали о похожей игре в 2017 и 2019 годах.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить НГС на вопрос, пропадали ли в регионе дети, которые участвовали в такой игре. Пресс-секретарь поискового отрада «Лиза-Алерт» Елизавета Лиманская сообщила, что волонтёрам не известно о «прятках», описанных рассылке. Это подтверждают и в поисковом отряде «Маяк».