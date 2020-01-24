В Новосибирске судят косметолога, испортившего лицо клиентке. Изучаем материалы дела

Елену Муренко (на фото справа) обвиняют в оказании некачественных услуг и подделке документов Фото: Александр Ощепков

В Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела против косметолога Елены Муренко — её обвиняют в постановке опасных инъекций, испортивших лицо клиентке. При этом работала она, согласно версии следствия, по поддельным документам. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала на первом заседании и ознакомилась с материалами нашумевшего дела.

В конце 2018 года жительница Томска приехала в гости к дочери в Новосибирск и заодно решила откорректировать форму губ и разгладить морщинки на лице. В итоге после процедуры у косметолога Елены Муренко у женщины образовались огромные шишки, отекло лицо и, по её словам, снизилось зрение. Она просидела дома полтора месяца и сначала пыталась решить вопрос с мастером напрямую, но когда диалога не получилось, то обратилась за помощью к следователям.

В конце мая 2019 года следователи возбудили уголовное дело против Елены Муренко по части 1 статьи 238 и части 3 статьи 327 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). В этот четверг, 23 января, в суде состоялось первое заседание.

Помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов объяснил, что Елена Муренко проводила процедуры в обычном офисе Фото: Александр Ощепков

Позиция прокуратуры

Помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов рассказал подробнее о деле. — Суть в том, что она купила диплом о высшем медицинском профессиональном образовании, соответствующие сертификаты и занялась медицинской деятельностью, оказывала косметологические услуги, не соответствующие требованиям. Арендовала для этих целей обычное помещение офисное, там не более 17 квадратных метров — конечно, оно не было оборудовано соответствующим образом, как того требует закон, — и оказывала она услуги без лицензии, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Лукьянов. Он добавил, что одной из клиенток после процедур стало плохо, но провести медицинскую экспертизу не получилось — никаких документов Елена Муренко не вела. В материалах дела есть лишь заключения других специалистов, которые помогали клиентке справиться с последствиями инъекций.

Пострадавшая живёт в Омске, поэтому в суде её представляет адвокат Фото: Александр Ощепков

«Не могла полностью открывать глаза первый месяц»

По словам дочери пострадавшей, её мама заплатила Елене Муренко за процедуры 49 тысяч рублей. В рамках суда по уголовному делу семья обратилась с дополнительным иском к косметологу. — В иске мы потребовали возместить расходы на услуги, моральный ущерб 120 тысяч рублей, а также расходы на представителя в суде, — рассказала корреспонденту НГС адвокат пострадавшей Юлия Казанцева. Дочь пострадавшей подробно объяснила, как себя чувствовала её мама после процедуры. Сама пострадавшая отказывается общаться с прессой, ссылаясь на шок после случившегося. — Получилось так, что были сильный отёк и шишки, боль при надавливании. Сильная проблема с губами. Пошёл воспалительный процесс, дошло до нарыва. Она поправила (губы. — Прим. ред.) дома в Омске, где живет. Из губ филер убирали специальным препаратом. Хорошо, что вовремя обратились. Получилось полное опущение кожи век. Она не могла полностью открывать глаза первый месяц. У неё упало зрение. Нам сказали, что нужно проходить курс реабилитации. Очень дорогой курс по аппаратной косметологии. Таких денег у мамы нет. Хотела бы пройти реабилитацию, если получится вернуть деньги, — объяснила Марина, дочь пострадавшей женщины.

Елена Муренко (на фото стоит) отказывается общаться с прессой Фото: Александр Ощепков

Диплом медсестры — 25 тысяч рублей, врача — 85 тысяч рублей

Елена Муренко отказалась комментировать уголовное дело против нее, хотя и была в этот день в суде. Но её показания уже есть в материалах уголовного дела. Прокурор также рассказал о позиции обвиняемой во время предварительного следствия.

— Она фактически не отрицала, что она купила документы — это диплом о высшем медицинском образовании. Она по данной статье признала в принципе полностью вину. По статье 238 части 1 — это оказание услуг, она заняла такую двоякую позицию, поясняла, что говорила клиентам о всех побочных эффектах и так далее, разъясняла последствия. Частично признавала вину, но в принципе не отрицала, что у неё не оборудовано было помещение, как того требует закон. Сегодня она не стала высказывать свою позицию по предъявленному обвинению, — рассказал помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов. В материалах дела говорится, что Елена Муренко в 2010 году купила диплом медсестры Барнаульского медицинского колледжа в Новосибирске по объявлению в интернете. Она получила его за 25 тысяч рублей у входа в метро «Площадь Маркса». Через пять лет она поступила всё-таки в Новосибирске в медицинский колледж, где проучилась два года.

В материалах дела указано, что за диплом медсестры Елена Муренко заплатила 25 тысяч рублей, а за диплом врача — 85 тысяч рублей Фото: Александр Ощепков

На третьем курсе Елена познакомилась с клиенткой, которая предложила ей купить диплом о высшем медицинском образовании. — При этом заверила меня, что в случае проверки указанного диплома учебное заведение даст ответ о том, что такой диплом в действительности выдавался, — говорится в показаниях Елены Муренко. Она, согласно материалам дела, купила диплом Кемеровского государственного медицинского университета за 85 тысяч рублей, поэтому бросила учиться на медсестру в Новосибирске. Все вышеперечисленные медицинские учреждения на запросы следователей ответили, что никаких дипломов Муренко никогда не выдавали.

Поставщики препаратов не могут сами проверять подлинность медицинских дипломов Фото: Александр Ощепков

Поставщики препаратов не могут проверять дипломы За время своей работы Елена Муренко покупала самые разные препараты. Их поставщики требуют предоставить диплом о высшем медицинском образовании. — Компания «Валлекс М» — это организация, которая занимается оптовыми и розничными поставками препаратов для косметологии, то есть препаратов медицинского назначения. Для того чтобы покупать данные препараты, люди должны иметь медицинское образование. Если мы говорим о филлерах, которые мы продавали Елене Сергеевне (Муренко. — Прим. ред.), то она предъявила нам диплом о высшем медицинском образовании обязательно, а также свидетельство о том, что она дерматолог. У нас нет такой возможности проверить диплом на истинность, — рассказала на суде генеральный директор «Валлекс М» Юлия Прудникова.

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