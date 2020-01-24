В Новосибирске судят косметолога, испортившего лицо клиентке. Изучаем материалы дела

В Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела против косметолога Елены Муренко — её обвиняют в постановке опасных инъекций, испортивших лицо клиентке. При этом работала она, согласно версии следствия, по поддельным документам. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала на первом заседании и ознакомилась с материалами нашумевшего дела.
В конце 2018 года жительница Томска приехала в гости к дочери в Новосибирск и заодно решила откорректировать форму губ и разгладить морщинки на лице. В итоге после процедуры у косметолога Елены Муренко у женщины образовались огромные шишки, отекло лицо и, по её словам, снизилось зрение. Она просидела дома полтора месяца и сначала пыталась решить вопрос с мастером напрямую, но когда диалога не получилось, то обратилась за помощью к следователям.
В конце мая 2019 года следователи возбудили уголовное дело против Елены Муренко по части 1 статьи 238 и части 3 статьи 327 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). В этот четверг, 23 января, в суде состоялось первое заседание.
Позиция прокуратуры
Помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов рассказал подробнее о деле.
— Суть в том, что она купила диплом о высшем медицинском профессиональном образовании, соответствующие сертификаты и занялась медицинской деятельностью, оказывала косметологические услуги, не соответствующие требованиям. Арендовала для этих целей обычное помещение офисное, там не более 17 квадратных метров — конечно, оно не было оборудовано соответствующим образом, как того требует закон, — и оказывала она услуги без лицензии, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Лукьянов.
Он добавил, что одной из клиенток после процедур стало плохо, но провести медицинскую экспертизу не получилось — никаких документов Елена Муренко не вела. В материалах дела есть лишь заключения других специалистов, которые помогали клиентке справиться с последствиями инъекций.
«Не могла полностью открывать глаза первый месяц»
По словам дочери пострадавшей, её мама заплатила Елене Муренко за процедуры 49 тысяч рублей. В рамках суда по уголовному делу семья обратилась с дополнительным иском к косметологу.
— В иске мы потребовали возместить расходы на услуги, моральный ущерб 120 тысяч рублей, а также расходы на представителя в суде, — рассказала корреспонденту НГС адвокат пострадавшей Юлия Казанцева.
Дочь пострадавшей подробно объяснила, как себя чувствовала её мама после процедуры. Сама пострадавшая отказывается общаться с прессой, ссылаясь на шок после случившегося.
— Получилось так, что были сильный отёк и шишки, боль при надавливании. Сильная проблема с губами. Пошёл воспалительный процесс, дошло до нарыва. Она поправила (губы. — Прим. ред.) дома в Омске, где живет. Из губ филер убирали специальным препаратом. Хорошо, что вовремя обратились. Получилось полное опущение кожи век. Она не могла полностью открывать глаза первый месяц. У неё упало зрение. Нам сказали, что нужно проходить курс реабилитации. Очень дорогой курс по аппаратной косметологии. Таких денег у мамы нет. Хотела бы пройти реабилитацию, если получится вернуть деньги, — объяснила Марина, дочь пострадавшей женщины.
Диплом медсестры — 25 тысяч рублей, врача — 85 тысяч рублей
Елена Муренко отказалась комментировать уголовное дело против нее, хотя и была в этот день в суде. Но её показания уже есть в материалах уголовного дела. Прокурор также рассказал о позиции обвиняемой во время предварительного следствия.
— Она фактически не отрицала, что она купила документы — это диплом о высшем медицинском образовании. Она по данной статье признала в принципе полностью вину. По статье 238 части 1 — это оказание услуг, она заняла такую двоякую позицию, поясняла, что говорила клиентам о всех побочных эффектах и так далее, разъясняла последствия. Частично признавала вину, но в принципе не отрицала, что у неё не оборудовано было помещение, как того требует закон. Сегодня она не стала высказывать свою позицию по предъявленному обвинению, — рассказал помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.
В материалах дела говорится, что Елена Муренко в 2010 году купила диплом медсестры Барнаульского медицинского колледжа в Новосибирске по объявлению в интернете. Она получила его за 25 тысяч рублей у входа в метро «Площадь Маркса». Через пять лет она поступила всё-таки в Новосибирске в медицинский колледж, где проучилась два года.
На третьем курсе Елена познакомилась с клиенткой, которая предложила ей купить диплом о высшем медицинском образовании.
— При этом заверила меня, что в случае проверки указанного диплома учебное заведение даст ответ о том, что такой диплом в действительности выдавался, — говорится в показаниях Елены Муренко.
Она, согласно материалам дела, купила диплом Кемеровского государственного медицинского университета за 85 тысяч рублей, поэтому бросила учиться на медсестру в Новосибирске.
Все вышеперечисленные медицинские учреждения на запросы следователей ответили, что никаких дипломов Муренко никогда не выдавали.
Поставщики препаратов не могут проверять дипломы
За время своей работы Елена Муренко покупала самые разные препараты. Их поставщики требуют предоставить диплом о высшем медицинском образовании.
— Компания «Валлекс М» — это организация, которая занимается оптовыми и розничными поставками препаратов для косметологии, то есть препаратов медицинского назначения. Для того чтобы покупать данные препараты, люди должны иметь медицинское образование. Если мы говорим о филлерах, которые мы продавали Елене Сергеевне (Муренко. — Прим. ред.), то она предъявила нам диплом о высшем медицинском образовании обязательно, а также свидетельство о том, что она дерматолог. У нас нет такой возможности проверить диплом на истинность, — рассказала на суде генеральный директор «Валлекс М» Юлия Прудникова.
В этот четверг суд заслушал обвинительное заключение и трёх свидетелей, после чего отложил рассмотрение дела на февраль.
Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью. Большой резонанс этой осенью вызвала другая история, связанная с косметологом: сибирячка сцепилась с врачом, обе после потасовки написали друг на друга заявления в полицию.