В магазине на Восходе покупатели нашли огурцы «Люкс» по 20 тысяч рублей за килограмм

На упаковку огурцов «Люкс» весом 430 граммов и ценой почти в 10 тысяч рублей жительница Новосибирска наткнулась в «Пятёрочке» на Восходе.
— В обед зашла в магазин, где всегда закупаюсь, и вижу ажиотаж возле одного прилавка. Подошла, смотрю, а там реально такой ценник: 9999 рублей. И это за одну упаковку весом 430 граммов. Особо времени выяснить, в чем дело, не было: спешили и не успели спросить, что это, — рассказала сибирячка.
Через полчаса девушка снова заглянула в магазин и увидела, что ценник с четырёхзначной ценой на огурцы убрали, но другой не повесили.
В пресс-службе компании X5 Retail Group предположили, что это была ошибка, но прокомментировать детальней ситуацию не смогли.
В декабре 2019 года НГС опубликовал несколько историй новосибирцев, в которых они рассказывали о самой дорогой еде в своей жизни.