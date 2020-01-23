В магазине на Восходе покупатели нашли огурцы «Люкс» по 20 тысяч рублей за килограмм

Покупательница предполагает, что ценник распечатали с ошибочной ценой. Но представители магазина никак не объясняют это

На упаковку огурцов «Люкс» весом 430 граммов и ценой почти в 10 тысяч рублей жительница Новосибирска наткнулась в «Пятёрочке» на Восходе.



— В обед зашла в магазин, где всегда закупаюсь, и вижу ажиотаж возле одного прилавка. Подошла, смотрю, а там реально такой ценник: 9999 рублей. И это за одну упаковку весом 430 граммов. Особо времени выяснить, в чем дело, не было: спешили и не успели спросить, что это, — рассказала сибирячка.



Через полчаса девушка снова заглянула в магазин и увидела, что ценник с четырёхзначной ценой на огурцы убрали, но другой не повесили.

