23 января четверг
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 61.83
eur 68.52
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 61.83
eur 68.52

Все новости

Все новости
Еда

В магазине на Восходе покупатели нашли огурцы «Люкс» по 20 тысяч рублей за килограмм

Ценник с четырёхзначной цифрой заметила читательница НГС

3 077
22 Обсудить

Поделиться

Покупательница предполагает, что ценник распечатали с ошибочной ценой. Но представители магазина никак не объясняют это

Покупательница предполагает, что ценник распечатали с ошибочной ценой. Но представители магазина никак не объясняют это

На упаковку огурцов «Люкс» весом 430 граммов и ценой почти в 10 тысяч рублей жительница Новосибирска наткнулась в «Пятёрочке» на Восходе.

— В обед зашла в магазин, где всегда закупаюсь, и вижу ажиотаж возле одного прилавка. Подошла, смотрю, а там реально такой ценник: 9999 рублей. И это за одну упаковку весом 430 граммов. Особо времени выяснить, в чем дело, не было: спешили и не успели спросить, что это, — рассказала сибирячка.

Через полчаса девушка снова заглянула в магазин и увидела, что ценник с четырёхзначной ценой на огурцы убрали, но другой не повесили.

В пресс-службе компании X5 Retail Group предположили, что это была ошибка, но прокомментировать детальней ситуацию не смогли. 

В декабре 2019 года НГС опубликовал несколько историй новосибирцев, в которых они рассказывали о самой дорогой еде в своей жизни.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

Пятёрочкацены на продукты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (22)

джон2
23 янв 2020 в 18:12

Вот это событие!!! Все мировые новостные ленты взорваны этой новостью!

Гость
23 янв 2020 в 18:15

Срочно пишу трампу, что у нас после выборов нового правительства цена на огурцы взлетела до 20 тысяч за килограмм.

Фото пользователя
23 янв 2020 в 18:24

Покупателям занятся нечем. Понятное дело, что опечатка. Но нет же, сразу фотографировать и слать на НГС.