Даша из металла. Молодая мама с титановым позвоночником стала героиней фотопроекта о любви к своему телу

28-летняя Дарья Гореничая уже много лет живёт с титановой конструкцией на позвоночнике Фото: Вера Сальницкая

Новосибирский фотограф Вера Сальницкая сняла фотопроект о пациентке и врачах ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Главная героиня Дарья Гореничая перенесла операцию на позвоночнике, после которой у неё остался длинный шрам — избавиться от него было невозможно, и она закрыла его изящной татуировкой. Диагноз «сколиоз» Дарье поставили ещё в 7 лет на медосмотре перед школой. Заболевание много лет не беспокоило девочку, она активно занималась спортом, даже попала в Школу олимпийского резерва и стала кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.

С возрастом деформация позвоночника увеличивалась. К 18 годам Дарью начали мучить сильные боли в спине, а сколиоз стало отчётливо видно — заболевание достигло третьей степени, позвоночник был искривлён под углом 40 градусов. Из-за сильных болей врачи решили прооперировать девушку — травматологи-ортопеды Александр Васюра и Вадим Белозёров провели операцию 17 января 2011 года.



Врачи НИИТО исправили сильное искривление позвоночника и избавили пациентку от болей в спине Фото: Вера Сальницкая

— Мы установили титановую конструкцию — она стандартная, но комплектация элементов индивидуально подбирается под каждого пациента. Врождённая деформация позвоночника, несмотря на небольшой градус сколиотической дуги, несёт в себе определённые технические сложности. Сами позвонки меняют свою форму, нарушается их анатомия. Благодаря мастерству Александра Васюры конструкция была установлена в нужные места, сформированы специальные отверстия для шурупов — они введены под контролем соответствующей аппаратуры. А затем произведена коррекция и фиксация деформации. Помимо установки металлоконструкции операция предполагает проведение костно-пластических манипуляций, которые позволяют получить стабильный результат на всю жизнь при формировании костно-металлического блока, — рассказал врач Вадим Белозёров.



Первые полгода Дарье нельзя было сидеть, ходить разрешали не более 10 минут в день, постепенно увеличивая время на полминуты-минуту, а спать на спине нельзя было целый год. После такой операции у пациентов остаётся шрам во всю спину. И хотя хирурги стараются сделать шов максимально аккуратным, из-за того, что при коррекции сколиоза мягкие ткани сильно натягиваются, пациенты вырастают от 2 до 12–14 сантиметров, поэтому послеоперационный рубец может остаться более грубым. Дарья хотела избавиться от рубца, напоминающем о болезни, и обратилась к пластическому хирургу, но полностью убрать шрам всё равно бы не получилось. Тогда она решила закрыть его татуировкой.

Фотограф Вера Сальницкая считает, что тела реальных людей выглядят куда красивее, чем изображения в глянце Фото: Вера Сальницкая

— Татуировку я выбирала из серии цветков сакуры — символа женской красоты и юности. Красота и быстрое увядание — олицетворение жизни. Вид распускающихся лепестков ассоциируется с пробуждением природы, возрождением, зарождением новой жизни, новой жизни после операции. На ветвях японской вишни листья появляются позже цветков. Пять лепестков цветка не дают забыть о пяти фундаментальных жизненных аспектах: мире, радости, здоровье, удаче и процветании, — рассказала Дарья о тату.

