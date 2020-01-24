Даша из металла. Молодая мама с титановым позвоночником стала героиней фотопроекта о любви к своему телу

Новосибирский фотограф Вера Сальницкая сняла фотопроект о пациентке и врачах ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Главная героиня Дарья Гореничая перенесла операцию на позвоночнике, после которой у неё остался длинный шрам — избавиться от него было невозможно, и она закрыла его изящной татуировкой.
Диагноз «сколиоз» Дарье поставили ещё в 7 лет на медосмотре перед школой. Заболевание много лет не беспокоило девочку, она активно занималась спортом, даже попала в Школу олимпийского резерва и стала кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.
С возрастом деформация позвоночника увеличивалась. К 18 годам Дарью начали мучить сильные боли в спине, а сколиоз стало отчётливо видно — заболевание достигло третьей степени, позвоночник был искривлён под углом 40 градусов. Из-за сильных болей врачи решили прооперировать девушку — травматологи-ортопеды Александр Васюра и Вадим Белозёров провели операцию 17 января 2011 года.
— Мы установили титановую конструкцию — она стандартная, но комплектация элементов индивидуально подбирается под каждого пациента. Врождённая деформация позвоночника, несмотря на небольшой градус сколиотической дуги, несёт в себе определённые технические сложности. Сами позвонки меняют свою форму, нарушается их анатомия. Благодаря мастерству Александра Васюры конструкция была установлена в нужные места, сформированы специальные отверстия для шурупов — они введены под контролем соответствующей аппаратуры. А затем произведена коррекция и фиксация деформации. Помимо установки металлоконструкции операция предполагает проведение костно-пластических манипуляций, которые позволяют получить стабильный результат на всю жизнь при формировании костно-металлического блока, — рассказал врач Вадим Белозёров.
Первые полгода Дарье нельзя было сидеть, ходить разрешали не более 10 минут в день, постепенно увеличивая время на полминуты-минуту, а спать на спине нельзя было целый год.
После такой операции у пациентов остаётся шрам во всю спину. И хотя хирурги стараются сделать шов максимально аккуратным, из-за того, что при коррекции сколиоза мягкие ткани сильно натягиваются, пациенты вырастают от 2 до 12–14 сантиметров, поэтому послеоперационный рубец может остаться более грубым.
Дарья хотела избавиться от рубца, напоминающем о болезни, и обратилась к пластическому хирургу, но полностью убрать шрам всё равно бы не получилось. Тогда она решила закрыть его татуировкой.
— Татуировку я выбирала из серии цветков сакуры — символа женской красоты и юности. Красота и быстрое увядание — олицетворение жизни. Вид распускающихся лепестков ассоциируется с пробуждением природы, возрождением, зарождением новой жизни, новой жизни после операции. На ветвях японской вишни листья появляются позже цветков. Пять лепестков цветка не дают забыть о пяти фундаментальных жизненных аспектах: мире, радости, здоровье, удаче и процветании, — рассказала Дарья о тату.
Несмотря на все переживания насчёт личной жизни и шрама, Дарья вышла замуж и 8 месяцев назад стала мамой — титановая конструкция в позвоночнике не повлияла на беременность и роды.
Автор фотопроекта Вера Сальницкая считает, что человеческое тело со всеми его особенностями — шрамами, морщинками или складками — красивее отретушированных идеальных лиц и фигур в рекламе, журналах и соцсетях.
— Мне своей работой хотелось бы донести до людей мысль, что можно не походить на куклу Барби и всё равно быть красивым. Потому что любой человек красив, если посмотреть на него с любовью. Даша очень красивая и сильная, у меня она вызывает восхищение. В ней очень много радости, ее было легко и приятно снимать, — отметила фотограф Вера Сальницкая.
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