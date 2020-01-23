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Дороги и транспорт Подробности

Новосибирец спрыгнул на рельсы станции метро «Площадь Маркса» — теперь ему придётся платить штраф

Суд посчитал, что пассажир нарушил правила транспортной безопасности

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Мужчина попытался пройти в тоннель

Мужчина попытался пройти в тоннель

В Новосибирске мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он спустился на рельсы в метро. 

— 3 декабря 2019 года в 22 часа один из пассажиров метрополитена, находясь на перроне станции «Площадь Маркса», спрыгнул на второй путь и попытался пройти в тоннель, где находится тупик. Тем самым он умышленно допустил неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, — сообщается на сайте Новосибирского метрополитена. 

Действия пассажира были квалифицированы по части третьей статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

По информации Новосибирского метрополитена, мировой судья Ленинского района назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Подобный случай произошёл в декабре на станции метро «Гагаринская» — парень спустился на рельсы, закурил и пошёл в направлении движения поезда

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упал на рельсы в метроновосибирский метрополитен
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КОММЕНТАРИИ (4)

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23 янв 2020 в 14:57

Зачем про это писать отдельной новостью? Клоуны должны платить штрафы по умолчанию.

пенсионерка
23 янв 2020 в 14:50

Правильно, пусть платит штраф.

Логика
23 янв 2020 в 14:55

С форума пропал философ.
Уже было такое, что пропадал чоповец, после статьи аресте за кражу.