Новосибирец спрыгнул на рельсы станции метро «Площадь Маркса» — теперь ему придётся платить штраф

В Новосибирске мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он спустился на рельсы в метро.

— 3 декабря 2019 года в 22 часа один из пассажиров метрополитена, находясь на перроне станции «Площадь Маркса», спрыгнул на второй путь и попытался пройти в тоннель, где находится тупик. Тем самым он умышленно допустил неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, — сообщается на сайте Новосибирского метрополитена.

Действия пассажира были квалифицированы по части третьей статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».