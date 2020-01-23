Могут снять вето на поддержку метро: Локоть назвал места для шести новых станций в Новосибирске

Сегодня, 23 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству метрополитена и перечислил места, где должны появиться следующие, после «Спортивной», станции.



Информация прозвучала во время встречи с журналистами.

— Перспективно [запланированы] шесть станций, может быть, даже больше. Есть такая информация, что в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах. Мы должны быть к этому готовы, — сообщил Анатолий Локоть.

