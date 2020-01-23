Могут снять вето на поддержку метро: Локоть назвал места для шести новых станций в Новосибирске

Сегодня, 23 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству метрополитена и перечислил места, где должны появиться следующие, после «Спортивной», станции.
Информация прозвучала во время встречи с журналистами.
— Перспективно [запланированы] шесть станций, может быть, даже больше. Есть такая информация, что в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах. Мы должны быть к этому готовы, — сообщил Анатолий Локоть.
Он подчеркнул, что рассказывает о планах по продолжению строительства метрополитена в Новосибирске специально, так как верит, что «в ближайшее время будет новое дыхание в развитии российского метрополитена».
— У нас в планах [продолжение] Дзержинская линия — станции «Молодёжная» и «Гусинобродская». Крайняя станция — это «Автовокзал», который недавно был открыт. Ленинская линия — это, помимо станции «Спортивной», «Площадь Станиславского» и «Троллейная». И мы рассматриваем всё-таки станцию «Северная». Это Красный проспект, примыкание к городскому аэропорту, где планируется активное развитие и продление улицы Красный проспект до Краузе, — пояснил заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.
Новосибирский метрополитен может вырасти ещё на шесть станций
Анатолий Локоть добавил, что в резерве у властей строительство Кировской ветки метро, актуальность развития которой «надо поднимать».
На вопрос о том, на какие средства будет вестись строительство метро и откуда он получил информацию о снятии вето, мэр не стал отвечать.
— Я и так вам очень много сказал. Сказал то, что знаю. Дальше — по мере развития событий, — заявил он.
Накануне стало известно о росте пассажиропотока в новосибирском метро — в 2019 году им воспользовалось в два раза больше пассажиров, чем в 2018 году.