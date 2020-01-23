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Дороги и транспорт

Могут снять вето на поддержку метро: Локоть назвал места для шести новых станций в Новосибирске

Станции планируются на обеих линиях Новосибирского метрополитена

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После достройки «Спортивной» власти планируют заняться продолжением двух веток метро

После достройки «Спортивной» власти планируют заняться продолжением двух веток метро

Сегодня, 23 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству метрополитена и перечислил места, где должны появиться следующие, после «Спортивной», станции.

Информация прозвучала во время встречи с журналистами.

— Перспективно [запланированы] шесть станций, может быть, даже больше. Есть такая информация, что в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах. Мы должны быть к этому готовы, — сообщил Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что рассказывает о планах по продолжению строительства метрополитена в Новосибирске специально, так как верит, что «в ближайшее время будет новое дыхание в развитии российского метрополитена».

— У нас в планах [продолжение] Дзержинская линия — станции «Молодёжная» и «Гусинобродская». Крайняя станция — это «Автовокзал», который недавно был открыт. Ленинская линия — это, помимо станции «Спортивной», «Площадь Станиславского» и «Троллейная». И мы рассматриваем всё-таки станцию «Северная». Это Красный проспект, примыкание к городскому аэропорту, где планируется активное развитие и продление улицы Красный проспект до Краузе, — пояснил заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

Новосибирский метрополитен может вырасти ещё на шесть станций

Анатолий Локоть добавил, что в резерве у властей строительство Кировской ветки метро, актуальность развития которой «надо поднимать».

На вопрос о том, на какие средства будет вестись строительство метро и откуда он получил информацию о снятии вето, мэр не стал отвечать.

— Я и так вам очень много сказал. Сказал то, что знаю. Дальше — по мере развития событий, — заявил он.

Накануне стало известно о росте пассажиропотока в новосибирском метро — в 2019 году им воспользовалось в два раза больше пассажиров, чем в 2018 году.

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Новосибирский метрополитенстроительство метро
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КОММЕНТАРИИ (33)

Сергей
23 янв 2020 в 14:31

Сказочник.

Ирчегг
23 янв 2020 в 14:29

Аха-ха-ха. Срочно вилку мне, а то лапша на уши не налазит уже 😆

бот
23 янв 2020 в 14:31

при бойко больше было бы(