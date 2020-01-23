Командировок в Китай не планируют и делегаций оттуда не ждут: Анатолий Локоть о ситуации с коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на данный момент не получал тревожных сигналов о заболевании коронавирусом, который сейчас распространился в Китае.



— У нас не запланировано в мэрии никаких командировок в Китайскую Народную Республику в ближайшее время, поэтому с этой стороны опасений нет. Пока в плане у меня не стоит прибытие китайских делегаций в город Новосибирск. В моём графике, во всяком случае, я такой информации от своего подразделения международного не имею. Тоже с этой стороны особых опасений не вижу. Тем не менее тема существует, мы находимся в контакте с министерством здравоохранения. У нас соответствующие службы, департамент социальной политики следят, мониторят ситуацию, потому что ослаблять ни в коем случае нельзя, — рассказал мэр.

