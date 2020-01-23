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Здоровье

Командировок в Китай не планируют и делегаций оттуда не ждут: Анатолий Локоть о ситуации с коронавирусом

Пока тревожных сигналов в мэрию не поступало

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Глава города подчеркнул, что нужно следить за ситуацией

Глава города подчеркнул, что нужно следить за ситуацией

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на данный момент не получал тревожных сигналов о заболевании коронавирусом, который сейчас распространился в Китае.

— У нас не запланировано в мэрии никаких командировок в Китайскую Народную Республику в ближайшее время, поэтому с этой стороны опасений нет. Пока в плане у меня не стоит прибытие китайских делегаций в город Новосибирск. В моём графике, во всяком случае, я такой информации от своего подразделения международного не имею. Тоже с этой стороны особых опасений не вижу. Тем не менее тема существует, мы находимся в контакте с министерством здравоохранения. У нас соответствующие службы, департамент социальной политики следят, мониторят ситуацию, потому что ослаблять ни в коем случае нельзя, — рассказал мэр.

Анатолий Локоть считает нужным оставить контроль ситуации специалистам. 

Глава города также отметил, что обычным гриппом в городе заболели два человека

— Тревоги особой, эпидемии гриппа в Новосибирске нет. Есть заболевание ОРВИ. В зимний период, сезонный характер, — добавил Локоть.

НГС рассказывал о четырёх редких вирусах, которыми можно заразиться в отпуске.

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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
23 янв 2020 в 15:16

Надо закрыть границу. Отдыхать можно и в нсо.

Гость
23 янв 2020 в 15:23

При чем здесь китайские делегации? Обычных китайцев в Толмачево дофига, два дня назад там был, видел. Интересно их проверяют по прибытию?

23 янв 2020 в 15:17

Китайские туристы не приезжают.
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