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Срочный сбор: новосибирцы бросились на поиски 11-летнего школьника

Мальчик оставил записку и пропал в Калининснком районе

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Мальчик пропал вчера, 22 января

Мальчик пропал вчера, 22 января

В Новосибирске начались активные поиски 11-летнего Тимура Лушникова — сейчас на улице Земнухова собрались желающие отыскать ребёнка.

На месте работает наш корреспондент Дмитрий Северов — о происходящем будем сообщать в режиме онлайн.

Если вы знаете что-то о пропаже ребёнка, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8 923 157–00–00 либо напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Маша Вьюн
Добровольцы ожидают опытных поисковиков

Добровольцы ожидают опытных поисковиков

Маша Вьюн

На месте ожидают ещё 4 человек. Как передает наш корреспондент, ждут опытных поисковиков, потому что на месте два новичка — Дарья и Ольга.

Дарья рассказала, что увидела поиск недалеко от своего дома и решила прийти. Ольга недавно вступила в отряд и приехала на поиски из Заельцовского района.

Маша Вьюн

К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Маяк».

Маша Вьюн

Как сообщает наш корреспондент с места поиска, сейчас все волонтеры поискового отряда распределены по задачам. Поиск идет. На месте было 14 добровольцев. 

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пропал ребенок
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КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
23 янв 2020 в 14:28

Судя по фото - мальчик домашний и умный. Но в чем причина побега из дома?

Фото пользователя
23 янв 2020 в 14:34

На вид приличный, а занимается всякой ерундой. Ищите меня, ищите, понимаешь...

tikitak
23 янв 2020 в 14:28

Я не бросился. Сам найдется!