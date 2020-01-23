Срочный сбор: новосибирцы бросились на поиски 11-летнего школьника

На месте ожидают ещё 4 человек. Как передает наш корреспондент, ждут опытных поисковиков, потому что на месте два новичка — Дарья и Ольга.
Дарья рассказала, что увидела поиск недалеко от своего дома и решила прийти. Ольга недавно вступила в отряд и приехала на поиски из Заельцовского района.
К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Маяк».
Как сообщает наш корреспондент с места поиска, сейчас все волонтеры поискового отряда распределены по задачам. Поиск идет. На месте было 14 добровольцев.