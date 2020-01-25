«Отправляю ребёнка на такси до школы»: стаи собак больше 20 лет терроризируют жителей Военного городка

Стая бездомных собак бегает по всему Военному городку Фото: Алексей Малиновский

В Новосибирске жители Военного городка в Октябрьском районе напуганы большим скоплением бродячих собак — проблему не могут решить уже 20 лет. С декабря по январь на территории отловили только двух собак, при этом размеры стай в городке значительно больше. По словам жителей, стаи бездомных животных встречаются на улицах городка ежедневно. Многие родители сопровождают своих детей до и после уроков, хотя и сами боятся ходить по улицам. В одной из стай насчитали 20 псов и щенков

Житель Военного городка Алексей случаев нападения собак на людей не припоминает, но угроза, по его словам, есть ежедневно.

— Я насчитал в одной стае уже 20 собак с детёнышами — никто их не ловит. Пробовали через депутатов каких-то решить проблему, обращались в организацию по отлову собак. Приезжают, 10–15 минут поищут — собаки разбегаются, и они говорят: «Ой, мы не можем поймать», и уезжают. Животные продолжают плодиться. Их тут в военном госпитале № 425 кормят у столовой — пару раз видел, как бабуля им еду вёдрами выносит. Их тут уже стая, они ходят по тропе, по которой дети ходят в школу. Тут если с утра идти куда-нибудь или вечером возвращаться — у нас ни одного фонаря нет, вокруг много заброшенных зданий. Некоторые родители могут возить детей в школу, а кто-то не может — дети одни ходят по этим местам в школу № 52 на Воинской. Идут оглядываются, не бежит ли за ними собака. Своего ребёнка я вожу в школу и обратно, либо на такси отправляю — он у меня третьеклассник, но тут собак куча, очень опасно, — рассказал корреспонденту НГС Алексей.

На днях в стае насчитали около 20 животных Фото: Алексей Малиновский

Собаки не ждут отловщиков — «они очень умные» Как рассказали в школе № 52 , проблема бродячих собак на улицах, ведущих к учебному заведению, существует уже более двух десятков лет и все попытки что-либо предпринять оборачиваются ничем.

— На территории школы собак нет. Но то, что они встречаются по дороге к школе и вообще в Военном городке — да, мы пишем много писем по поводу большого количества бродячих собак. И причём эти службы по отлову собак выезжают, но собаки их не сидят и не ждут — они очень умные. Проблема существует, сколько я здесь работаю, то есть на протяжении 20 лет. У нас взрослые там боятся ходить уже. Раз в год мы точно обращаемся за помощью — и не только мы, но и жители городка. Собаки всё равно плодятся, — поделился директор школы Константин Мазин.

По словам руководства, территория школы ограждена, есть закрывающаяся калитка, повреждений в ограждении нет. В разговоре с корреспондентом НГС директор признался, что случаи проникновения собак на территорию были, но редко — сейчас за этим следят охранники.

Жители обращались за год в службу отлова 30 раз Как рассказали в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, отловом безнадзорных животных занимается Новосибирский центр по проблемам домашних животных. Всего от жителей микрорайона Военного городка за прошедший год было принято 30 заявок.

— Специалистами Центра по изъятию были организованы выезды на обозначенную территорию, в результате которых изъято 16 безнадзорных собак. За период с декабря 2019-го по январь 2020-го изъято две безнадзорные собаки. Работы проводились в присутствии заявителя. Результат мероприятий по отлову безнадзорных собак в частном секторе города Новосибирска является низким по объективным причинам. У большинства безнадзорных собак в частном секторе города есть хозяева, и при приближении специалистов Центра животные перебегают за ограждения домовладений, куда работники службы не могут зайти без согласия собственника, — пояснили в департаменте.

Также собаки забегают на территорию Военного госпиталя № 425, где их подкармливали работники учреждения. НЦПДЖ

— Так как территория госпиталя охраняется, доступ туда специалистов центра невозможен, — объяснили специалисты. Также в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска добавили, что с работниками госпиталя была проведена разъяснительная беседа об ответственности и последствиях организации кормления безнадзорных животных.

— Есть договорённость, что во время очередного кормления некоторое количество собак будет изолировано в отдельном помещении для передачи их специалистам службы отлова, — говорится в сообщении департамента.

Что говорят в госпитале По словам сотрудников медицинского учреждения, на их территории собак никто не кормит — рядом с госпиталем есть столовая и «место для сбора отходов», куда собаки до сих пор наведываются. Чтобы животные не имели доступа к отходам, контейнеры сверху накрыли — но и это не помогает. Проблема остаётся, и в госпитале считают, что работа Центра по проблемам домашних животных оставляет желать лучшего. — Они приезжали по нашему вызову, собаки разбежались в разные стороны, и они говорят: «Вы нам загоните их, мы накинем на них петлю и тогда поймаем». Я им говорю: «Тогда вы здесь и не нужны». То есть они постояли, посмотрели, собаки разбежались, на этом всё закончилось, — рассказал начальник материально-технического отдела госпиталя Александр Пристансков. В сентябре прошлого года управление ветеринарии Новосибирской области предложило перестать убивать бездомных собак и кошек. Согласно проекту постановления, животных будут забирать в приюты, лечить и стерилизовать, а после выпускать обратно. Вместе с тем в ноябре того же года стало известно, что расплодившиеся бездомные собаки нападают на прохожих в новосибирском посёлке Пашино.