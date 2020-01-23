Мэр Новосибирска осудил чиновников с двойным гражданством и рассказал о своих поездках за границу

Мэр Новосибирска рассказал, что выезжает за границу в основном только по работе

— Я абсолютно поддерживаю требования, которые предъявляются сегодня к высшим должностным лицам — президенту, кандидатам в президенты, членам правительства, министрам, губернаторам. Я бы добавил, в том числе и к руководителям муниципальной власти, особенно таким крупным образованиям, как Новосибирск, — сообщил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами высказался о предложении президента России Владимира Путина запретить двойное гражданство высокопоставленным чиновникам, а также ввести ограничения на вид на жительство и прочие документы, дающие право проживать за рубежом.

Он добавил, что сам родился и вырос в Новосибирске, не имеет двойного гражданства, а его поездки за рубеж «ограничены» и связаны в основном с командировками.



— Мне понятно это требование, я считаю его правильным. Потому что если мы посмотрим на некоторый период нашего времени, когда побывавшие у верховной власти — я имею в виду правительство РФ и министров — вдруг оказываются с постоянным местом жительства за рубежом. И это вызывает вопросы: а с каким багажом знаний, опыта, понимания и уровня секретности они уехали туда. Это вряд ли идёт на пользу нашей стране, — заключил мэр.



Предложение запретить высокопоставленным чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство, вид на жительство и прочие документы, дающие право проживать за рубежом, прозвучало на прошлой неделе. Владимир Путин озвучил его во время послания Федеральному собранию.

15 января Владимир Путин создал рабочую группу, члены которой будут предлагать поправки в Конституцию РФ — в неё вошёл председатель Заксобрания Андрей Шимкив.