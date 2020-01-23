Мишустин нашел работу двум министрам из правительства Медведева

Все по Честному 23 янв 2020 в 12:49

В нормальной стране все персонажи уехали бы на строгий режим с конфискацией, а в сказочной стране им новые должности выдали! Кстати теперь в правительстве есть официальный вор по приговору суда и данный персонаж будет спорт поднимать! Вообще уже ничего не стесняются и творят что хотят