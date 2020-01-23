Мэрия: дорожники не должны были вывозить снег, за который жители заплатили 110 тысяч. Деньги им не вернут

Жителей домов по улице Ольги Жилиной не устроило качество уборки улицы от снега

Мэрия Новосибирска ответила на ситуацию с жителями улицы Ольги Жилиной, которые потратили 110 тысяч на уборку муниципальной дороги: вернуть деньги власти не смогут, а снег вывозить не были должны.

О том, как жители двух домов по улице Ольги Жилиной организовали уборку дороги на улице Романова от снега за свой счёт — НГС рассказывал накануне.