Мэрия: дорожники не должны были вывозить снег, за который жители заплатили 110 тысяч. Деньги им не вернут

Мэрия Новосибирска ответила на ситуацию с жителями улицы Ольги Жилиной, которые потратили 110 тысяч на уборку муниципальной дороги: вернуть деньги власти не смогут, а снег вывозить не были должны.
О том, как жители двух домов по улице Ольги Жилиной организовали уборку дороги на улице Романова от снега за свой счёт — НГС рассказывал накануне.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подтвердили, что участок от улицы Ольги Жилиной до дома
Работы по уборке снега проводятся «в кратности согласно муниципальному контракту».
Но оказалось, что дорога на этом участке относится к категории дорог, с которых снег зимой вывозить не надо.
— Механизированная уборка проезжей части была выполнена 24 декабря и 16 января. Уборка пешеходного тротуара вдоль улицы осуществляется вручную. Последние работы по уборке тротуара были выполнены силами МКУ «Центральное» 13 января. В связи с тем, что участок улицы относится к 4-й транспортно-эксплуатационной категории автомобильных дорог, механизированная уборка в зимний период времени производится без вывоза снега, — пояснили в мэрии.
Уборку, которую жители организовали сами, компенсировать городские власти не смогут.
— Оплата сторонним организациям не представляется возможной, т.к. будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, — отметили в департаменте.
Городские власти добавили, что сейчас в Новосибирске дорожники обслуживают более 11 миллионов квадратных метров дорог. Для этого у них имеются 494 единицы специализированной техники, а это только 37% от необходимого количества техники.
В начале года мы рассказывали о пенсионерке, которая ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре на улице Мясниковой. По её словам, эта дорога была единственной возможностью добираться детям быстро до школы.