Халка сломали, сделали Губку Боба: в известном новосибирском дворе появились новые снежные фигуры

Рядом с Губкой Бобом, судя по всему, человек-паук, но сейчас уже трудно сказать точно Фото: Стас Соколов

В Новосибирске энтузиасты из знаменитого двора в Ленинском районе на пересечении Костычева и Степной соорудили у себя новую коллекцию снежных скульптур. Героев комиксов, которые появились здесь в прошлом декабре, заменила сборная команда из новых персонажей.

Сфинкс охраняет вход в деревянный барак Фото: Стас Соколов

Новые фигуры во дворе домов на Костычева, 13 и 15 появились на этой неделе. Замысел скульпторов реализован пока не полностью, но основные персонажи уже завершены. Из стоявших здесь до Нового года фигур остался только Оптимус Прайм. Компанию герою «Трансформеров» составляет теперь композиция из танка и БМП (насколько можно судить по весьма условным очертаниям), рядом с которыми красуется медведь-десантник в тельняшке.

Медведь-десантник отвернулся от происходящего во дворе и смотрит в сторону Фото: Стас Соколов

На другой стороне двора появились Губка Боб Квадратные Штаны и композиция из небольшой пирамиды и Сфинкса (обе фигуры окрашены в яркий жёлтый цвет).

Снежный ангел смотрится как настоящая древняя скульптура Фото: Стас Соколов

Несколько выбивается из общей развлекательно-анимационной концепции фигура ангела. Особенно впечатляюще он выглядит вечером, в свете фонарей, когда пушистый снег на его голове, плечах и крыльях начинается светиться как ореол.

Работы во дворе продолжаются Фото: Стас Соколов

Снежные работы во дворе, впрочем, ещё не закончены. Рядом с ёлкой возводится композиция с числом 68 — это историческое название квартала, где находится двор. Рядом с ним был мужчина с лопатой — Олег Попов, — именно он является автором большинства работ Старое сломали, делаем новое. Пока снег есть — лепим, — жизнерадостно заметил создатель скульптур и принялся за доводку новой композиции.

В конце прошлого года во дворе была снежная фигура Халка Фото: Стас Соколов