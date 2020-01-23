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Халка сломали, сделали Губку Боба: в известном новосибирском дворе появились новые снежные фигуры

Это уже вторая коллекция снежных скульптур, старую новогоднюю уже сломали

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Рядом с Губкой Бобом, судя по всему, человек-паук, но сейчас уже трудно сказать точно

Рядом с Губкой Бобом, судя по всему, человек-паук, но сейчас уже трудно сказать точно

В Новосибирске энтузиасты из знаменитого двора в Ленинском районе на пересечении Костычева и Степной соорудили у себя новую коллекцию снежных скульптур. 

Героев комиксов, которые появились здесь в прошлом декабре, заменила сборная команда из новых персонажей.

Сфинкс охраняет вход в деревянный барак

Сфинкс охраняет вход в деревянный барак

Новые фигуры во дворе домов на Костычева, 13 и 15 появились на этой неделе. Замысел скульпторов реализован пока не полностью, но основные персонажи уже завершены. Из стоявших здесь до Нового года фигур остался только Оптимус Прайм.

Компанию герою «Трансформеров» составляет теперь композиция из танка и БМП (насколько можно судить по весьма условным очертаниям), рядом с которыми красуется медведь-десантник в тельняшке.

Медведь-десантник отвернулся от происходящего во дворе и смотрит в сторону

Медведь-десантник отвернулся от происходящего во дворе и смотрит в сторону

На другой стороне двора появились Губка Боб Квадратные Штаны и композиция из небольшой пирамиды и Сфинкса (обе фигуры окрашены в яркий жёлтый цвет).

Снежный ангел смотрится как настоящая древняя скульптура

Снежный ангел смотрится как настоящая древняя скульптура

Несколько выбивается из общей развлекательно-анимационной концепции фигура ангела. Особенно впечатляюще он выглядит вечером, в свете фонарей, когда пушистый снег на его голове, плечах и крыльях начинается светиться как ореол.

Работы во дворе продолжаются

Работы во дворе продолжаются

Снежные работы во дворе, впрочем, ещё не закончены. Рядом с ёлкой возводится композиция с числом 68 — это историческое название квартала, где находится двор. Рядом с ним был мужчина с лопатой — Олег Попов, — именно он является автором большинства работ

Старое сломали, делаем новое. Пока снег есть — лепим, — жизнерадостно заметил создатель скульптур и принялся за доводку новой композиции. 

В конце прошлого года во дворе была снежная фигура Халка

В конце прошлого года во дворе была снежная фигура Халка

Двор на Костычева прославился в прошлом году, когда здесь появились фигуры трёх поросят и атомной подводной лодки. 

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снежные скульптуры
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
23 янв 2020 в 13:59

Вот в самом деле ребята молодцы.

23 янв 2020 в 14:17

Вот же какие затейники) Молодцы!

Фото пользователя
23 янв 2020 в 14:31

Это какой-то бред.