«Оставил записку»: в Новосибирске 11-летний школьник пропал после прогулки с другом

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 11-летнего Тимура Лушникова. Местонахождение школьника неизвестно с 22 января.
Согласно тексту ориентировки, в день пропажи Тимур был одет в синюю куртку и черные брюки, на ногах — коричневые ботинки. Рост мальчика — 156 см, он худощавого телосложения, у него чёрные волосы и глаза, носит очки.
— Мальчик ушёл гулять вчера вместе с другом, который проживает на другом жилмассиве и учится в другой школе. После прогулки не вернулся. Единственное, что удалось обнаружить маме, — это записка в двери. Из неё следовало, что ребенок настоятельно домой не вернется. В силу малолетнего возраста заявка срочная. На данный момент выставили ориентировку в Сети интернет. Устанавливаем, кто был его друг, потому что о нем мало известно, — рассказала руководитель поискового отряда и координатор поиска Алеся Яблонских.
Яблонских добавила, у Тимура с собой нет телефона — он разбил его накануне. Сейчас на месте пропажи, в Калининском районе Новосибирска, работают автономные экипажи. Продолжается сбор информации: волонтеры обзванивают родителей, детей из класса и учителей. Мальчик ранее не уходил из дома, не состоял на учете в ПДН, и у него не было проблем с семьей.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–545.
15 января сотни жителей Карасука вышли на поиски пропавшей Алёны Касталанова — 11-летняя девочка не вернулась домой после музыкальной школы. Жители города и полиция искали девочку почти 2-е суток, а следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. НГС нашел мужчину и узнал, как ему удалось найти школьницу. Алёна была без сознания.