«Оставил записку»: в Новосибирске 11-летний школьник пропал после прогулки с другом

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 11-летнего Тимура Лушникова. Местонахождение школьника неизвестно с 22 января.

Согласно тексту ориентировки, в день пропажи Тимур был одет в синюю куртку и черные брюки, на ногах — коричневые ботинки. Рост мальчика — 156 см, он худощавого телосложения, у него чёрные волосы и глаза, носит очки.

— Мальчик ушёл гулять вчера вместе с другом, который проживает на другом жилмассиве и учится в другой школе. После прогулки не вернулся. Единственное, что удалось обнаружить маме, — это записка в двери. Из неё следовало, что ребенок настоятельно домой не вернется. В силу малолетнего возраста заявка срочная. На данный момент выставили ориентировку в Сети интернет. Устанавливаем, кто был его друг, потому что о нем мало известно, — рассказала руководитель поискового отряда и координатор поиска Алеся Яблонских.