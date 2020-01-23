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«Оставил записку»: в Новосибирске 11-летний школьник пропал после прогулки с другом

Мальчик был одет в синюю куртку и очки

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Мальчика нет дома со вчерашнего дня

Мальчика нет дома со вчерашнего дня

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 11-летнего Тимура Лушникова. Местонахождение школьника неизвестно с 22 января. 

Согласно тексту ориентировки, в день пропажи Тимур был одет в синюю куртку и черные брюки, на ногах — коричневые ботинки. Рост мальчика — 156 см, он худощавого телосложения, у него чёрные волосы и глаза, носит очки. 

— Мальчик ушёл гулять вчера вместе с другом, который проживает на другом жилмассиве и учится в другой школе. После прогулки не вернулся. Единственное, что удалось обнаружить маме, — это записка в двери. Из неё следовало, что ребенок настоятельно домой не вернется. В силу малолетнего возраста заявка срочная. На данный момент выставили ориентировку в Сети интернет. Устанавливаем, кто был его друг, потому что о нем мало известно, — рассказала руководитель поискового отряда и координатор поиска Алеся Яблонских.

Яблонских добавила, у Тимура с собой нет телефона — он разбил его накануне. Сейчас на месте пропажи, в Калининском районе Новосибирска, работают автономные экипажи. Продолжается сбор информации: волонтеры обзванивают родителей, детей из класса и учителей. Мальчик ранее не уходил из дома, не состоял на учете в ПДН, и у него не было проблем с семьей.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–545.

15 января сотни жителей Карасука вышли на поиски пропавшей Алёны Касталанова — 11-летняя девочка не вернулась домой после музыкальной школы. Жители города и полиция искали девочку почти 2-е суток, а следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. НГС нашел мужчину и узнал, как ему удалось найти школьницу. Алёна была без сознания

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пропал ребенокЛиза Алерт
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КОММЕНТАРИИ (15)

Окулист
23 янв 2020 в 12:03

- одет в очки...
Это что-то новенькое.

Гость
23 янв 2020 в 12:05

Ребёнок настоятельно домой не вернётся.
Ну раз он настоятельно возвращаться не хочет, то и не фиг его искать.Сегодня его найдут, он завтра опять сбежит.
Раз он так решил, то пусть выживает самостоятельно.

Бог Вам судья
23 янв 2020 в 12:06

Каждый день кто то из молодежи то убегает, то пропадает. Что за дети пошли? Считаю так ушел или убежал, пусть бегает нагуляется придет. Случится с ним что то, другие узнаю и им будет это не повадно. Надоели эти бегунки уже.