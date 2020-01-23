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Дороги и транспорт

«Покрытие изношено, имеет много неровностей»: в участок трассы под Новосибирском вложат 700 миллионов

В этом году на трассе появятся два путепровода и мост через Верхнюю Тулу

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«Новосибирскавтодор» будет ремонтировать участок длиной 4,5 километра

«Новосибирскавтодор» будет ремонтировать участок длиной 4,5 километра

«Новосибирскавтодор» выиграл тендер на реконструкцию участка трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар.

Компания будет реконструировать 4,5 километра на дороге Новосибирск — Ярково между Ярково и Верх-Тулой. Это третий этап работы на участке. Сумма контракта составляет 762 миллиона 940 тысяч рублей.

Компании необходимо «выполнить земляные работы, устроить дорожную одежду, выполнить обустройство автомобильной дороги». Сдача объекта по условиям контракта — в октябре 2022 года. 

В 2019 году специалисты «Новосибирскавтодора» выполняли реконструкцию этого же участка в рамках 2-го этапа. 

 — На реконструируемом участке выполнено устройство 8 водопропускных труб, а также полностью завершено строительство двух инфраструктурных объектов — стоянки и перехватывающей площадки для большегрузного транспорта, — говорится в сообщении компании. 

В этом году планируется сделать верхний слой покрытия дороги, завершить строительство двух путепроводов и нового моста через реку Верхняя Тула, выполнить обустройство.

План реконструкции

План реконструкции

Аукцион на реконструкцию участка дороги проводился Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области в конце декабря. Начальная цена контракта составила 763 миллиона рублей.

— Реконструкция дороги вызвана необходимостью приведения транспортно-эксплуатационного состояния дороги к уровню, обеспечивающему установленные требования к её потребительским свойствам. Реконструкция дороги является важным инвестиционным проектом области, включающим в себя обход села Ярково, увеличение пропускной способности, способствование интенсификации производственных, торговых связей между соседними регионами Сибири, с Республикой Казахстан. Покрытие изношено, имеет много неровностей, выбоин, трещин, — значится в пояснительной записке в заключении экспертизы дороги. 

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КОММЕНТАРИИ (25)

Гость
23 янв 2020 в 13:10

Во, а если вложить ещё почти полмиллиарда, что на СМИ власти запланировали, то ещё можно 3,5 км реконструировать.Власти может не надо пиара? Нам НГС о вашем добром деле напишет.

Фото пользователя
23 янв 2020 в 13:09

Нужно отдать должное, трассы в Новосибирской области становятся лучше с каждым годом.

_alex_
23 янв 2020 в 13:09

К-17Р, до ордынки понатыкали камер и знаков 70 на ровной дороге в чистом поле. Сейчас сделают если (в чем я сильно сомневаюсь) 4хполосную, то наверняка тогда вообще знаки 50 понаставят и камеры.