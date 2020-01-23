«Покрытие изношено, имеет много неровностей»: в участок трассы под Новосибирском вложат 700 миллионов

«Новосибирскавтодор» выиграл тендер на реконструкцию участка трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар.
Компания будет реконструировать 4,5 километра на дороге Новосибирск — Ярково между Ярково и Верх-Тулой. Это третий этап работы на участке. Сумма контракта составляет 762 миллиона 940 тысяч рублей.
Компании необходимо «выполнить земляные работы, устроить дорожную одежду, выполнить обустройство автомобильной дороги». Сдача объекта по условиям контракта — в октябре 2022 года.
В 2019 году специалисты «Новосибирскавтодора» выполняли реконструкцию этого же участка в рамках 2-го этапа.
— На реконструируемом участке выполнено устройство 8 водопропускных труб, а также полностью завершено строительство двух инфраструктурных объектов — стоянки и перехватывающей площадки для большегрузного транспорта, — говорится в сообщении компании.
В этом году планируется сделать верхний слой покрытия дороги, завершить строительство двух путепроводов и нового моста через реку Верхняя Тула, выполнить обустройство.
Аукцион на реконструкцию участка дороги проводился Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области в конце декабря. Начальная цена контракта составила 763 миллиона рублей.
— Реконструкция дороги вызвана необходимостью приведения транспортно-эксплуатационного состояния дороги к уровню, обеспечивающему установленные требования к её потребительским свойствам. Реконструкция дороги является важным инвестиционным проектом области, включающим в себя обход села Ярково, увеличение пропускной способности, способствование интенсификации производственных, торговых связей между соседними регионами Сибири, с Республикой Казахстан. Покрытие изношено, имеет много неровностей, выбоин, трещин, — значится в пояснительной записке в заключении экспертизы дороги.