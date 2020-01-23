«Покрытие изношено, имеет много неровностей»: в участок трассы под Новосибирском вложат 700 миллионов

«Новосибирскавтодор» выиграл тендер на реконструкцию участка трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар.

Компания будет реконструировать 4,5 километра на дороге Новосибирск — Ярково между Ярково и Верх-Тулой. Это третий этап работы на участке. Сумма контракта составляет 762 миллиона 940 тысяч рублей.

Компании необходимо «выполнить земляные работы, устроить дорожную одежду, выполнить обустройство автомобильной дороги». Сдача объекта по условиям контракта — в октябре 2022 года.

В 2019 году специалисты «Новосибирскавтодора» выполняли реконструкцию этого же участка в рамках 2-го этапа.