116 домов в Дзержинском районе остались без горячей воды из-за аварии

— Все работаем в штатном режиме, все на месте, включаем обогреватели по обстановке. Дети, конечно, теплее одеты, больше подвижных игр. Родитель сам принимает решение — захочет, останется дома, хотя дома также нет отопления. Если родители работают, то приходят, оставляют, — рассказала заведующая.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что причиной отключения стала авария на теплотрассе:

— 23 января в 3:30 из-за дефекта на теплотрассе по ул. Промышленная было отключено теплоснабжение 98 домов. Уже в 6:20 зону отключения сузили до 8 домов и приступили к заполнению трубопровода. В 8:30 90 домов начали получать тепло. Работы по восстановлению теплоснабжения в 8 домах планируется завершить сегодня, 23 января, до конца дня, — рассказали в пресс-службе. Тем не менее, жители района продолжают жаловаться на холод в домах.



В ноябре город потрясла другая серьезная авария — больше сорока домов Северо-Чемского жилмассива остались без отопления в первые морозы. Тогда из-за отключений закрыли школу и детский сад, а МЧС организовала пункты временного размещения для людей.