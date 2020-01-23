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116 домов в Дзержинском районе остались без горячей воды из-за аварии

Отопление пропало в школах и детских садах

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Отопление в домах пропало ещё ночью&nbsp;

Отопление в домах пропало ещё ночью 

Ночью 23 января в 116 домах Дзержинского района аварийно отключили отопление и горячую воду. Согласно данным муниципального портала Новосибирска, отопление пропало в 3:30 ночи. 

Под отключение попали жилые дома, детские сады и школы. В детском саду № 281 «Журавлик» спасаются обогревателями: 

— Все работаем в штатном режиме, все на месте, включаем обогреватели по обстановке. Дети, конечно, теплее одеты, больше подвижных игр. Родитель сам принимает решение — захочет, останется дома, хотя дома также нет отопления. Если родители работают, то приходят, оставляют, — рассказала заведующая. 

По информации муниципального квартала, отопление вернут в 14 часов дня

По информации муниципального квартала, отопление вернут в 14 часов дня

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что причиной отключения стала авария на теплотрассе: 

— 23 января в 3:30 из-за дефекта на теплотрассе по ул. Промышленная было отключено теплоснабжение 98 домов. Уже в 6:20 зону отключения сузили до 8 домов и приступили к заполнению трубопровода. В 8:30 90 домов начали получать тепло. Работы по восстановлению теплоснабжения в 8 домах планируется завершить сегодня, 23 января, до конца дня, — рассказали в пресс-службе. Тем не менее, жители района продолжают жаловаться на холод в домах. 

В ноябре город потрясла другая серьезная авария — больше сорока домов Северо-Чемского жилмассива остались без отопления в первые морозы. Тогда из-за отключений закрыли школу и детский сад, а МЧС организовала пункты временного размещения для людей

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КОММЕНТАРИИ (27)

Гость
23 янв 2020 в 09:48

как же хорошо жить при капитализме.интересно.не скучно в клятом совке бы сидели и сидели в тепле,а тут бах и веселуха,зимой без отопления

Гость
23 янв 2020 в 09:46

Что же мне делать, я сегодня с мужчиной познакомилась на сайте знакомств и пригласила вечером его к себе в гости, что же мы будем с ним делать без горячей воды пока мои дети спят?

Гость
23 янв 2020 в 09:41

Почему Маша, а не Мария? Взрослая ведь девушка.