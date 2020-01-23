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Дороги и транспорт

Универсал уходил от столкновения и зацепил трамвай напротив «МЕГИ» — собралась большая пробка

Сейчас движение трамваев заблокировано

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Утром 23 января в Кировском районе Новосибирска, на улице Ватутина, недалеко от СТЦ «МЕГА», универсал уходил от столкновения с кроссовером и зацепил трамвай. 

Из-за столкновения движение трамваев по левому ряду заблокировано. Инцидент осложнил движение и другого транспорта в оба направления — по информации сервиса «2ГИС», на месте собралась пробка. Сложная дорожная ситуация также на улицах Аникина, Тюменской и на Советском шоссе. 

В декабре похожая ситуация случилась на улице Блюхера — водитель грузовика совершил неудачный разворот и заблокировал движение трамваев № 15 в обоих направлениях. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
23 янв 2020 в 08:59

В такую рань, что около меги делать? продукты в ашане закупать?

пенсионерка
23 янв 2020 в 08:58

У трамвая приоритет, значит виноват автомобилист.

Житель центра
23 янв 2020 в 09:01

Поехали бы на автобусе - давно бы были на работе, и денег бы сэкономили. От автохлама одни проблемы.