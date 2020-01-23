Утром 23 января в Кировском районе Новосибирска, на улице Ватутина, недалеко от СТЦ «МЕГА», универсал уходил от столкновения с кроссовером и зацепил трамвай.

Из-за столкновения движение трамваев по левому ряду заблокировано. Инцидент осложнил движение и другого транспорта в оба направления — по информации сервиса «2ГИС», на месте собралась пробка. Сложная дорожная ситуация также на улицах Аникина, Тюменской и на Советском шоссе.