На видео попал ужин дымчатых леопардов Фото: архив НГС

Посетительнице Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило Нине Курбаткиной удалось заснять кормление пары дымчатых леопардов Шана и Яви.

На видео длиной чуть больше двух минут снято, как самец Шан сначала терпеливо ждет свой ужин, а потом ест. Во второй половине ролика показано кормление Яви.



«Первые дымчатые леопарды были привезены в Новосибирский зоопарк в 1978 году. Это были взрослые животные, и получить потомство не удалось. С этой проблемой сталкивались все зоологические парки, содержащие этот вид. Соединение половозрелых особей часто приводило к гибели одного из них. Наши коллеги выяснили, что создание пары в условиях зоопарка возможно, только если соединять животных совсем в юном возрасте — в 6–7 месяцев», — указано на сайте зоопарка.

