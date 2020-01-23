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Милота

В зоопарке накормили пару дымчатых леопардов — показываем видео

Они почти не отличаются от домашних котов

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На видео попал ужин дымчатых леопардов&nbsp;

На видео попал ужин дымчатых леопардов 

Посетительнице Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило Нине Курбаткиной удалось заснять кормление пары дымчатых леопардов Шана и Яви.

На видео длиной чуть больше двух минут снято, как самец Шан сначала терпеливо ждет свой ужин, а потом ест. Во второй половине ролика показано кормление Яви. 

«Первые дымчатые леопарды были привезены в Новосибирский зоопарк в 1978 году. Это были взрослые животные, и получить потомство не удалось. С этой проблемой сталкивались все зоологические парки, содержащие этот вид. Соединение половозрелых особей часто приводило к гибели одного из них. Наши коллеги выяснили, что создание пары в условиях зоопарка возможно, только если соединять животных совсем в юном возрасте — в 6–7 месяцев», — указано на сайте зоопарка.

Полуторагодовалый дымчатый леопард по имени Шан поступил в зоопарк в 2013 году — его привезли из Чехии. Через месяц к нему приехала подруга — 7-месячная Яви. Она родилась в зоопарке чешского города Острава в июле 2012 года. В Новосибирский зоопарк Яви приехала по программе сохранения и разведения видов.

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животныекошки
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КОММЕНТАРИИ (4)

неравнодушный
23 янв 2020 в 08:16

Смущает слово "накормили". До этого все это время они голодные сидели? НГС - отправьте своих писак на курсы русского языка!

пенсионерка
23 янв 2020 в 08:12

Самое интересное, что животных кормят лучше, чем людей. Например, я на свою пенсию 9 с копейками не могу купить столько мяса, как на фото.

пенсионерка
23 янв 2020 в 08:10

Осенью у нас, дачников, будут выпрашивать урожай для корма животных. И как не стыдно только.