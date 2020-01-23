Новосибирские астрономы сфотографировали туманность, в которой постоянно рождаются новые звёзды

В Новосибирском планетарии группа учеников сфотографировала Туманность Ориона, М42, которая входит в список самых популярных объектов на зимнем ночном небе.
— Это одна из самых известных туманностей на небе. В зимнее время её можно увидеть в созвездии Ориона. Она достаточно яркая. В бинокль видно, практически в любой телескоп. Туманность — это звездное образование, то есть там рождаются звёзды. Она яркая такая, потому что звёзды, которые родились в этой туманности, её подсвечивают, — пояснил корреспонденту НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Большая туманность Ориона удалена от Земли приблизительно на 1300 световых лет и лежит ниже «пояса» из трёх звёзд. Она считается самой яркой диффузной туманностью, а на небе ее видимый размер в четыре раза превышает площадь полной Луны. Также она является ближайшим к нам регионом формирования звёзд.
— Процесс съёмки достаточно большой. Сначала идёт процесс подготовки оборудования к съёмке. Допустим, если съёмка проходит в обсерватории, как у нас, то мы готовим само оборудование: подключаем устройство к телескопу, проверяем его на готовность к работе. Далее нам необходимо настроить телескоп на звёзды. Мы его вручную с помощью пульта управления поворачиваем на яркую звезду, известную нам, и в компьютере отмечаем, что телескоп смотрит на звезду, допустим, Альдебаран в созвездии Тельца. Компьютер это запоминает, и дальше мы можем управлять телескопом, — объяснил специалист.
После этого на телескопе настраивается резкость, чтобы изображение было чётким. Затем делается серия снимков, которые накладываются друг на друга. Таким образом получается фото туманности.
Наблюдатели планетария сделали 150 фотографий с минутной выдержкой на каждый снимок. Фотография была сделана в обсерватории планетария с помощью телескопа ТАЛ-75 и фотоаппарата Canon EOS 5d mark III.
В ночь с 10 на 11 января новосибирцы могли наблюдать первое в этом году лунное затмение, которое было трудно увидеть невооружённым взглядом.