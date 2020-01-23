Новосибирские астрономы сфотографировали туманность, в которой постоянно рождаются новые звёзды

— Это одна из самых известных туманностей на небе. В зимнее время её можно увидеть в созвездии Ориона. Она достаточно яркая. В бинокль видно, практически в любой телескоп. Туманность — это звездное образование, то есть там рождаются звёзды. Она яркая такая, потому что звёзды, которые родились в этой туманности, её подсвечивают, — пояснил корреспонденту НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Большая туманность Ориона удалена от Земли приблизительно на 1300 световых лет и лежит ниже «пояса» из трёх звёзд. Она считается самой яркой диффузной туманностью, а на небе ее видимый размер в четыре раза превышает площадь полной Луны. Также она является ближайшим к нам регионом формирования звёзд.

— Процесс съёмки достаточно большой. Сначала идёт процесс подготовки оборудования к съёмке. Допустим, если съёмка проходит в обсерватории, как у нас, то мы готовим само оборудование: подключаем устройство к телескопу, проверяем его на готовность к работе. Далее нам необходимо настроить телескоп на звёзды. Мы его вручную с помощью пульта управления поворачиваем на яркую звезду, известную нам, и в компьютере отмечаем, что телескоп смотрит на звезду, допустим, Альдебаран в созвездии Тельца. Компьютер это запоминает, и дальше мы можем управлять телескопом, — объяснил специалист.

После этого на телескопе настраивается резкость, чтобы изображение было чётким. Затем делается серия снимков, которые накладываются друг на друга. Таким образом получается фото туманности.