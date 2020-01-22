Двух человек с подозрением на новый коронавирус госпитализировали в Петербурге

Из петербургского аэропорта Пулково в Боткинскую больницу доставили двух человек с подозрением на заражение коронавирусом. В данный момент пациентов обследуют специалисты, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева. Оба пассажира прилетели в Россию из Шанхая: один — 20-летний гражданин Китая, второй — 23-летний россиянин.

— Настороженность высокая, поскольку вирус действительно опасен, — цитирует издание Алексея Яковлева. — Этих двух молодых людей нам доставили с проявлениями респираторной инфекции, а именно так проявляется и коронавирус.