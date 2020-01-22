22 января среда
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 61.86
eur 68.62
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 61.86
eur 68.62

Все новости

Все новости
Здоровье События

Двух человек с подозрением на новый коронавирус госпитализировали в Петербурге

Оба прилетели в Россию из Китая

418
4 Обсудить

Поделиться

Врачи экстренно госпитализировали пассажиров из-за распространения вируса в КНР

Врачи экстренно госпитализировали пассажиров из-за распространения вируса в КНР

Из петербургского аэропорта Пулково в Боткинскую больницу доставили двух человек с подозрением на заражение коронавирусом. В данный момент пациентов обследуют специалисты, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева. Оба пассажира прилетели в Россию из Шанхая: один — 20-летний гражданин Китая, второй — 23-летний россиянин. 

— Настороженность высокая, поскольку вирус действительно опасен, — цитирует издание Алексея Яковлева. — Этих двух молодых людей нам доставили с проявлениями респираторной инфекции, а именно так проявляется и коронавирус. 

Действительно ли они заражены этой инфекцией, мы узнаем, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Скорее всего, завтра.

Госпитализировали пассажиров врачи в защитных костюмах, носилки закрыли специальных куполом.

В Минздраве заявили, что на обследование пациентов уйдет несколько дней.

О новом вирусе в Китае стало известно 31 декабря 2019 года. На данный момент сообщается о 444 заболевших и 17 погибших от коронавируса. Он передается от человека к человеку. По словам представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшаня, более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

коронавирусКитайкитайский вирусвируспневмония
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
22 янв 2020 в 23:24

Лениград далеко от Новосибирска, значит нам бояться нечего. Но вот некоторые комментаторы есть там наши, например "Сибиряк из Питера". А у меня душа болит за каждого комменатора, вы же дети мои.

пенсионерка
22 янв 2020 в 23:23

Надо закрыть границу с Китаем.

СинПинЦинь
22 янв 2020 в 23:25

Хм, "зомби" апокалипсис начало?