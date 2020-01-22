Двух человек с подозрением на новый коронавирус госпитализировали в Петербурге

Из петербургского аэропорта Пулково в Боткинскую больницу доставили двух человек с подозрением на заражение коронавирусом. В данный момент пациентов обследуют специалисты, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева. Оба пассажира прилетели в Россию из Шанхая: один — 20-летний гражданин Китая, второй — 23-летний россиянин.
— Настороженность высокая, поскольку вирус действительно опасен, — цитирует издание Алексея Яковлева. — Этих двух молодых людей нам доставили с проявлениями респираторной инфекции, а именно так проявляется и коронавирус.
Действительно ли они заражены этой инфекцией, мы узнаем, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Скорее всего, завтра.
Госпитализировали пассажиров врачи в защитных костюмах, носилки закрыли специальных куполом.
В питерском аэропорту мужика госпитализировали с подозрением на тот самый китайский коронавирус. Он прилетел из Шанхая, его сразу упаковали и повезли в больничку, пишет "Фонтанка".— Людмила (@luckforever17) January 22, 2020
Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение на новый вид пневмонии. pic.twitter.com/IKC2xkmBc5
В Минздраве заявили, что на обследование пациентов уйдет несколько дней.
О новом вирусе в Китае стало известно 31 декабря 2019 года. На данный момент сообщается о 444 заболевших и 17 погибших от коронавируса. Он передается от человека к человеку. По словам представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшаня, более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань.