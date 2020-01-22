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Ехали с семьёй на байке: в Таиланде сибирячка погибла в ДТП

Врачи пять часов боролись за её жизнь

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От удара переднюю часть пикапа смяло

От удара переднюю часть пикапа смяло

Вчера, 21 января, семья из Новосибирска попала в ДТП в Таиланде. Они ехали на байке, когда в них на скорости врезался водитель пикапа.

— [Ехали] я, моя супруга и ребёнок. Мы ехали со скоростью 5 километров в час. А пикап обгонял не с правой, а с левой стороны. И получается он нас «собрал» на скорости больше ста километров в час. Наша полоса была пустая. Мы с самого левого ряда ехали. Он ехал по правой полосе, а потом решил обогнать слева, — рассказал корреспонденту НГС муж погибшей.

Основной удар приняла на себя девушка, после аварии за её жизнь пять часов боролись врачи. У годовалого ребёнка, который ехал с родителями на байке, ушибы и царапины. Ратмир также получил травмы — ушибы и сильные порезы. Спасти женщину медикам не удалось. Репатриацией тела будет заниматься страховая компания.

— Пикап как будто столб обнял. Что с тайцем, неизвестно. Полиция признала тайца виновным, — добавил друг семьи Максим, который также находится в Таиланде.

В прошлом году в Горном Алтае 9 туристов из Новосибирска попали под лавину. Выжить удалось только двоим.

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таиланддтп
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КОММЕНТАРИИ (10)

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22 янв 2020 в 21:42

Зачем такой экстрим - на байке с годовалым ребёнком.

пенсионерка
22 янв 2020 в 21:40

Надо было пользоваться общественным транспортом. А байки, как и автомобили - источник повышенной опасности.
Ничего удивительного, что закончилось трагично.
Я же говорю, что надо ездить на ОТ. Говорю уже больше 10 лет об этом.

Гость
22 янв 2020 в 21:43

Общественный транспорт - это модно, современно, это в тренде, это экологично.
Автоведра и байки - прошлый век. Не живите прошлым, пользуйтесь от.