Ехали с семьёй на байке: в Таиланде сибирячка погибла в ДТП

Вчера, 21 января, семья из Новосибирска попала в ДТП в Таиланде. Они ехали на байке, когда в них на скорости врезался водитель пикапа.

— [Ехали] я, моя супруга и ребёнок. Мы ехали со скоростью 5 километров в час. А пикап обгонял не с правой, а с левой стороны. И получается он нас «собрал» на скорости больше ста километров в час. Наша полоса была пустая. Мы с самого левого ряда ехали. Он ехал по правой полосе, а потом решил обогнать слева, — рассказал корреспонденту НГС муж погибшей.

Основной удар приняла на себя девушка, после аварии за её жизнь пять часов боролись врачи. У годовалого ребёнка, который ехал с родителями на байке, ушибы и царапины. Ратмир также получил травмы — ушибы и сильные порезы. Спасти женщину медикам не удалось. Репатриацией тела будет заниматься страховая компания.