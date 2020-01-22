По соцсетям разлетается очень смешное видео про бога, снег, гречку и Новосибирск — показываем его

В интернете появилось короткое видео под названием «Как Бог раздавал снег», в котором наглядно показано, какая в этом году зима в пяти крупнейших городах России.
Ролик продолжительностью 13 секунд появился на ютуб-канале «Анекдоты, смех и юмор от Серёги Алтайского». Автор видео с помощью гречки показывает, сколько снега выпало в городах. Так на Москву упало несколько крупинок, на Санкт-Петербург — половина зёрнышка, пол-ложки на Челябинск, чуть меньше — на Екатеринбург. На бумажку с надписью «Новосибирск» высыпалась целая пачка.
В этом году Новосибирск заметало несколько раз. Из-за метелей закрывались трассы. Корреспонденты НГС следили за непогодой в городе. А снегопад, который прошёл в конце декабря, побил рекорд 1987 года. Из-за большого количества осадков снегоуборочная техника с трудом справлялась с уборкой заснеженных улиц. А открытие ледового городка перед новым годом пришлось отложить из-за метели.