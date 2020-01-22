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Зима

По соцсетям разлетается очень смешное видео про бога, снег, гречку и Новосибирск — показываем его

В коротком ролике объяснено, как в этом году наш город завалило снегом

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В интернете появилось короткое видео под названием «Как Бог раздавал снег», в котором наглядно показано, какая в этом году зима в пяти крупнейших городах России.

Ролик продолжительностью 13 секунд появился на ютуб-канале «Анекдоты, смех и юмор от Серёги Алтайского». Автор видео с помощью гречки показывает, сколько снега выпало в городах. Так на Москву упало несколько крупинок, на Санкт-Петербург — половина зёрнышка, пол-ложки на Челябинск, чуть меньше — на Екатеринбург. На бумажку с надписью «Новосибирск» высыпалась целая пачка.

В этом году Новосибирск заметало несколько раз. Из-за метелей закрывались трассы. Корреспонденты НГС следили за непогодой в городе. А снегопад, который прошёл в конце декабря, побил рекорд 1987 года. Из-за большого количества осадков снегоуборочная техника с трудом справлялась с уборкой заснеженных улиц. А открытие ледового городка перед новым годом пришлось отложить из-за метели.

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снегопадпогода в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (9)

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22 янв 2020 в 20:24

Это видео должно вызвать какие то эмоции? Детский сад.

Царь просто Царь
22 янв 2020 в 20:27

Вот же вам в соц сетях делать нефиг то ??) А когда коту делать нечего он чем занят ? Все верно. Гигиеной ! Лучше блин руки лишний раз вымойте чем в этих пересылках время терять.

Фото пользователя
22 янв 2020 в 20:25

Я уржался😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣✨😂Автор красавелло! 😝😂😆