Новосибирский застройщик выкупил долгострой возле «Ауры» — рассказываем, что там построят

Новосибирская группа «Мета» реконструирует недостроенный каркас здания над Ипподромской магистралью напротив ТРЦ «Аура» — здесь появится бизнес-центр с апартаментами.
Разрешение на реконструкцию недостроя компания «Мета-Апартаменты» (входит в группу «Мета») получила перед Новым годом. В документе указано, что на участке построят 10–16-тажное здание с подземным этажом. В гостиничной части будет 191 номер, на 10-м этаже — лобби. Кроме того, на первом этаже около 300 квадратов будут коммерческими — для размещения магазина. На подземном уровне запланировали паркинг на 12 автомобилей.
Как рассказал корреспонденту НГС директор по развитию группы «Мета» Роман Берсон, меньшую часть здания займут офисы, высотную — апартаменты. Входы в жилую и офисную часть здания будут разными.
— Это будут правильные апартаменты: не квази-жильё, а апартаменты с гостиничными услугами, с уборкой номеров, с прачечной, кафе, фитнес-залом, коворкинг-центром с переговорными комнатами, — описал проект Роман Берсон.
Все номера будут передаваться покупателем в полной комплектации: с отделкой, мебелью и необходимой техникой. Их можно будет передать управляющей компании и получать доход, поэтому в компании рассчитывают, что проект заинтересует инвесторов.
Строительство начнётся до конца I квартала 2020 года и займёт около двух лет. Разбирать существующий каркас недостроенного здания «Мета-Апартаменты» не будут: по словам Берсона, экспертиза показала, что конструкции выдержат надстройку.
По информации муниципального портала, первоначально построить здесь здание в 2016 году планировала компания «Лига-54»: оно должно было стать 5–15-этажным с подземной автостоянкой, но номеров там планировали всего 59.
Апартаменты в последние годы заняли уверенную позицию на рынке недвижимости Новосибирска. В прошлом году свой апарт-проект JET Apartments завершила ГК «Строитель». Ранее апартаменты сдали в комплексе «Жуковка», а компания «ВербаКапитал — Девелопмент» достроила комплекс апартаментов «Парк Резиденс». Сегодня она работает над новым комплексом, также включающим апартаменты: «Инские холмы».