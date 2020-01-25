Новосибирский застройщик выкупил долгострой возле «Ауры» — рассказываем, что там построят

Разрешение на реконструкцию недостроя компания «Мета-Апартаменты» (входит в группу «Мета») получила перед Новым годом. В документе указано, что на участке построят 10–16-тажное здание с подземным этажом. В гостиничной части будет 191 номер, на 10-м этаже — лобби. Кроме того, на первом этаже около 300 квадратов будут коммерческими — для размещения магазина. На подземном уровне запланировали паркинг на 12 автомобилей.

Новосибирская группа «Мета» реконструирует недостроенный каркас здания над Ипподромской магистралью напротив ТРЦ «Аура» — здесь появится бизнес-центр с апартаментами.

Как рассказал корреспонденту НГС директор по развитию группы «Мета» Роман Берсон, меньшую часть здания займут офисы, высотную — апартаменты. Входы в жилую и офисную часть здания будут разными.



— Это будут правильные апартаменты: не квази-жильё, а апартаменты с гостиничными услугами, с уборкой номеров, с прачечной, кафе, фитнес-залом, коворкинг-центром с переговорными комнатами, — описал проект Роман Берсон.



Все номера будут передаваться покупателем в полной комплектации: с отделкой, мебелью и необходимой техникой. Их можно будет передать управляющей компании и получать доход, поэтому в компании рассчитывают, что проект заинтересует инвесторов.