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Новосибирский застройщик выкупил долгострой возле «Ауры» — рассказываем, что там построят

И рассматриваем проект

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Недострой находится на первой линии Ипподромской магистрали, за ним находится целый комплекс гаражных кооперативов

Недострой находится на первой линии Ипподромской магистрали, за ним находится целый комплекс гаражных кооперативов

Новосибирская группа «Мета» реконструирует недостроенный каркас здания над Ипподромской магистралью напротив ТРЦ «Аура» — здесь появится бизнес-центр с апартаментами.

Разрешение на реконструкцию недостроя компания «Мета-Апартаменты» (входит в группу «Мета») получила перед Новым годом. В документе указано, что на участке построят 10–16-тажное здание с подземным этажом. В гостиничной части будет 191 номер, на 10-м этаже — лобби. Кроме того, на первом этаже около 300 квадратов будут коммерческими — для размещения магазина. На подземном уровне запланировали паркинг на 12 автомобилей.

Как рассказал корреспонденту НГС директор по развитию группы «Мета» Роман Берсон, меньшую часть здания займут офисы, высотную — апартаменты. Входы в жилую и офисную часть здания будут разными.

— Это будут правильные апартаменты: не квази-жильё, а апартаменты с гостиничными услугами, с уборкой номеров, с прачечной, кафе, фитнес-залом, коворкинг-центром с переговорными комнатами, — описал проект Роман Берсон.

Все номера будут передаваться покупателем в полной комплектации: с отделкой, мебелью и необходимой техникой. Их можно будет передать управляющей компании и получать доход, поэтому в компании рассчитывают, что проект заинтересует инвесторов.

На месте недостроя вырастет новое здание, в котором будут офисы и апартаменты

На месте недостроя вырастет новое здание, в котором будут офисы и апартаменты

Строительство начнётся до конца I квартала 2020 года и займёт около двух лет. Разбирать существующий каркас недостроенного здания «Мета-Апартаменты» не будут: по словам Берсона, экспертиза показала, что конструкции выдержат надстройку. 

По информации муниципального портала, первоначально построить здесь здание в 2016 году планировала компания «Лига-54»: оно должно было стать 5–15-этажным с подземной автостоянкой, но номеров там планировали всего 59.

Апартаменты в последние годы заняли уверенную позицию на рынке недвижимости Новосибирска. В прошлом году свой апарт-проект JET Apartments завершила ГК «Строитель». Ранее апартаменты сдали в комплексе «Жуковка», а компания «ВербаКапитал — Девелопмент» достроила комплекс апартаментов «Парк Резиденс». Сегодня она работает над новым комплексом, также включающим апартаменты: «Инские холмы».

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новостройкиапартаменты
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КОММЕНТАРИИ (32)

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25 янв 2020 в 10:22

Паркинг на 12 машин, это очень круто))))А вообще уже плюнуть некуда от бизнесцентров одни сплошные бизнесмены в Новосибирске

Интересуюсь
25 янв 2020 в 10:17

Молодцы Мета- наш пострел везде поспел. И в Краснообске малоэтажек налепили и Ясен пень, в смысле берег, и Оазис настроили и Маяк зафигачили. Теперь вот апартаменты с гостиницей сваяют. Но только что же за градостроительная политика в нашем городе? В одном месте чуток выхватили, сливки сняли, в другом, третьем. А кто же остальное будет застраивать и сносить? Вокруг Оазиса деревня сплошная, Ясный берег по проекту было одно, в реальности совсем другое. Маяк на берегу слепили, а рядом бараки остались нетронутыми. Это что за безобразие творится у нас?

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25 янв 2020 в 10:40

Новосибирск задыхается от острой нехватки бизнес-центров, равно как и от торговых... А вот со спортивными, детскими, досуговыми и прочими социально значимыми объектами в Новосибирске всё в полном порядке. В полнейшем.