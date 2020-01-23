Стройка попала в охранную зону: рядом с историческим зданием в Новосибирске возводят гостиницу

В здании на улице Фабричной, 17 работала «Алтайская промышленная фабричная компания» Фото: Густаво Зырянов

Мэрия Новосибирска разрешила возвести здание гостиницы на Фабричной, 17 — там находится охранная зона, в которой действуют ограничения на строительство.

По этому адресу прежде располагалось здание «Алтайской промышленной фабричной компании», его построили в 1905 году. Как сообщил НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, оно последнее в городе, построенное по заказу купца Николая Туркина.

История здания — Рядом с пристанью в 1902 году купцы Туркины с компаньонами организовали «Алтайскую промышленную фабричную компанию» и начали строительство трёхэтажной деревянной мельницы. Компаньоны собрали капитал в полмиллиона рублей, и уже в 1905 году она стала давать продукцию. Это была крупнейшая мукомольная фабрика в Томской губернии и одна из «перворазрядных» в России. […] Предприятие было оснащено электричеством, к нему подвели железнодорожные подъездные пути. Оно меняло название, расширялось, в 1913 году началось строительство элеватора, но было национализировано, — рассказал Голодяев.



К нашему времени от предприятия сохранился дом на улице Фабричной, 17. Последние 30 лет он является памятником архитектуры регионального значения. Рядом с ним есть охранная зона, в которой ограничено строительство и регламентирована этажность соседних зданий.



Здание «Алтайской промышленной фабричной компании» построили в 1905 году Фото: Густаво Зырянов

Бывшее здание фабрики относится к целому историческому комплексу О том, что рядом с домом ведётся стройка, сообщила преподаватель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Анна Наволоцкая. Она объяснила НГС, что не только это здание, но и вся улица Фабричная исторически значимы для Новосибирска.

— Это место, где, собственно говоря, начинался город, куда приходили первые баржи, где они разгружались, где традиционно был старый речной порт. Вот этим знаменита эта улица. Это промзона, естественно, вокруг пристани всегда собирались склады, промышленные предприятия. Поэтому это, скажем так, старейшая промышленно-складская зона города. Соответственно, там сохранился ряд предприятий деловой направленности. И это здание на Фабричной относится к этому комплексу, — рассказала Наволоцкая.



Судьбой здания обеспокоен Общественный Совет по охране памятников Фото: Густаво Зырянов

Как заметили строительство Строительство в охранной зоне в конце декабря обнаружила студентка-магистрантка Анастасия Ховрина, у которой преподаёт Анна Наволоцкая.

— У меня дипломная работа как раз об улице Фабричной. Я делала фотофиксацию, сфотографировала все дома, чтобы мне определить их износ, и что будет с ними в перспективе. После того как я сделала фотофиксацию, то стала изучать карту объектов культурного наследия. И увидела, что рядом вот с этим зданием, которое существует, участок находится в охранной зоне, и там активно велась стройка, — рассказала Ховрина.

Что будет рядом с историческим зданием На участке рядом с Фабричной, 17 поставят гостиницу с автостоянкой. Разрешение на строительство, которое опубликовали на муниципальном портале, выдали в июне 2018 года. В здании будет четыре этажа, а парковка рассчитана на 33 места.



Рядом с домом на улице Фабричной будут гостиница с автостоянкой Фото: Густаво Зырянов

Комментарий от мэрии А В департаменте строительства и архитектуры и в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии сообщили, что вся территория рядом с историческим зданием составляет 4,3 тысячи квадратных метров.

Из них 53 кв. м входят в охранную зону, которую частично затрагивает стройка.

— Застройщиком было представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 28.03.2017 о согласовании раздела проектной документации, обосновывающего обеспечение сохранности объекта культурного наследия «2-х этажное каменное здание», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17, — сообщили в мэрии.

Что такое охранная зона Анна Наволоцкая рассказала, для чего нужна специальная зона рядом с такими объектами.

— Охранную зону оставляют для того, чтобы объект был в естественной среде. Ценность этого объекта в том, что существует понятие средовой охраны. Если вы зажмёте маленький домик среди многоэтажек и так далее, то теряется как раз представление о масштабе, об улице, о естественных условиях существования этого дома. […] Это может повлиять на возможности восприятия, — объяснила эксперт.



В мэрии сообщили, что стройка затрагивает лишь часть охранной зоны Фото: Густаво Зырянов

Константин Голодяев подчеркнул, что охранный статус здания не всегда гарантирует его сохранность. Ранее рядом с домом на Фабричной стояли ещё два здания, которые были памятниками деревянного зодчества. Один из них снесли около 10 лет назад, другой — в 2006 году.

