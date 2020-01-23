«Люди с палочками не могут добраться»: к поликлинике № 16 на Блюхера закрыли проезд

В Новосибирске закрыли проезд к поликлинике № 16 , которая расположена на территории НГТУ на улице Блюхера.

Посетители поликлиники теперь жалуются на неудобство для людей, которым сложно ходить. В редакцию НГС обратилась читательница Наталья, которая, как и раньше, привезла свою маму в поликлинику, но столкнулась с тем, что проезд на машине ей запретили. Она возмущена тем, что её маме с палочкой пришлось идти через сугробы.



— В поликлинике говорят, что открывают только скорым, а то, что люди на ходунках, с палочками не могут добраться, это как-то не волнует. Но единственное — стало просторнее на площадке, которая раньше была заставлена машинами. Если бы это была поликлиника НГТУ, то там были бы только студенты и сотрудники, но её же сделали городской поликлиникой, поэтому там много пенсионеров и маломобильных пациентов. Ближайшая автостоянка — через сугробы только пробираться, со стороны улицы Блюхера там не остановиться. Раньше проезд был, а буквально неделю назад сделали так, — пояснила Наталья.