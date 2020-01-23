23 января четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 61.83
eur 68.52
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 61.83
eur 68.52

Все новости

Все новости
Город Подробности

«Люди с палочками не могут добраться»: к поликлинике № 16 на Блюхера закрыли проезд

Оказалось, что проезд закрыл НГТУ, на территории которого находится медучреждение

604
8 Обсудить

Поделиться

Возле ворот висит табличка о том, что проход в 20 метрах&nbsp;

Возле ворот висит табличка о том, что проход в 20 метрах 

В Новосибирске закрыли проезд к поликлинике № 16, которая расположена на территории НГТУ на улице Блюхера.

Посетители поликлиники теперь жалуются на неудобство для людей, которым сложно ходить. В редакцию НГС обратилась читательница Наталья, которая, как и раньше, привезла свою маму в поликлинику, но столкнулась с тем, что проезд на машине ей запретили. Она возмущена тем, что её маме с палочкой пришлось идти через сугробы.

— В поликлинике говорят, что открывают только скорым, а то, что люди на ходунках, с палочками не могут добраться, это как-то не волнует. Но единственное — стало просторнее на площадке, которая раньше была заставлена машинами. Если бы это была поликлиника НГТУ, то там были бы только студенты и сотрудники, но её же сделали городской поликлиникой, поэтому там много пенсионеров и маломобильных пациентов. Ближайшая автостоянка — через сугробы только пробираться, со стороны улицы Блюхера там не остановиться. Раньше проезд был, а буквально неделю назад сделали так, — пояснила Наталья.

Так выглядит сейчас просторная площадка возле поликлиники, куда не заезжают машины

Так выглядит сейчас просторная площадка возле поликлиники, куда не заезжают машины

Она добавила, что раньше были другие проезды, которые тоже потом закрыли: со стороны проспекта Маркса проезд закрыли пару лет назад, а проезд в сторону культурного центра НГТУ — месяца два назад.

Так мама Натальи вынуждена была идти, опираясь на палочку

Так мама Натальи вынуждена была идти, опираясь на палочку

О том, что проезд был закрыт неделю назад, корреспонденту НГС подтвердил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, а на учебные корпуса, которые на Карла Маркса, 20, такие правила действуют с 2005 года.

— У нас есть утверждённые правительством «Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» и требования надзорных органов — по ним мы, как и большинство вузов, обязаны ограничить въезд на территорию университета. Поэтому въезд на территорию почти всех российских университетов сейчас только по пропускам. Поскольку поликлиника находится на территории университета, то автоматически ограничивается подъезд и к её зданию. Сотрудники регистратуры имеют техническую возможность сами открывать ворота для подъезда к территории здания машин с больными, поэтому посетителям поликлиники надо заранее звонить в регистратуру и предупреждать о своём визите, — прокомментировал Юрий Лобанов.

Этот проезд закрыли неделю назад, а остальные — гораздо раньше&nbsp;

Этот проезд закрыли неделю назад, а остальные — гораздо раньше 

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу регионального Минздрава, чтобы уточнить, правда ли пациентов на машинах не пускали на территорию поликлиники и как именно нужно сообщать о своём визите, чтобы иметь возможность подъезжать на машине к медучреждению.

В мае 2019 года НГС писал о том, что лестницу для инвалидов огородили забором — её ступени вели к зданию, где горожане подтверждают инвалидность.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

поликлиникапроездНГТУ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

23 янв 2020 в 11:42

Ничего не пойму.... у нас что, опять красный уровень террористической угрозы?

Гость
23 янв 2020 в 11:42

Мера, конечно не очень. Но автохлам весь город завалил. Так что за неимением более эффективных форм и такие сгодятся. Тех, кто не может ходить, привезет скорая. Остальные своим ходом. Кресла каталки тоже не запретили. Хотя то, что город превращён в огороженные огороды энтузиазма не вызывает...

Marusia
23 янв 2020 в 11:43

Там никогда не было такого, что все заставлено машинами.
Ну стоит две/три максимум. И то, все парковались возле (где раньше был боулинг)
Короче, как будете туда добираться, это ваши проблемы!