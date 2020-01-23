«Люди с палочками не могут добраться»: к поликлинике № 16 на Блюхера закрыли проезд

В Новосибирске закрыли проезд к поликлинике
Посетители поликлиники теперь жалуются на неудобство для людей, которым сложно ходить. В редакцию НГС обратилась читательница Наталья, которая, как и раньше, привезла свою маму в поликлинику, но столкнулась с тем, что проезд на машине ей запретили. Она возмущена тем, что её маме с палочкой пришлось идти через сугробы.
— В поликлинике говорят, что открывают только скорым, а то, что люди на ходунках, с палочками не могут добраться, это как-то не волнует. Но единственное — стало просторнее на площадке, которая раньше была заставлена машинами. Если бы это была поликлиника НГТУ, то там были бы только студенты и сотрудники, но её же сделали городской поликлиникой, поэтому там много пенсионеров и маломобильных пациентов. Ближайшая автостоянка — через сугробы только пробираться, со стороны улицы Блюхера там не остановиться. Раньше проезд был, а буквально неделю назад сделали так, — пояснила Наталья.
Она добавила, что раньше были другие проезды, которые тоже потом закрыли: со стороны проспекта Маркса проезд закрыли пару лет назад, а проезд в сторону культурного центра НГТУ — месяца два назад.
О том, что проезд был закрыт неделю назад, корреспонденту НГС подтвердил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, а на учебные корпуса, которые на Карла Маркса, 20, такие правила действуют с 2005 года.
— У нас есть утверждённые правительством «Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» и требования надзорных органов — по ним мы, как и большинство вузов, обязаны ограничить въезд на территорию университета. Поэтому въезд на территорию почти всех российских университетов сейчас только по пропускам. Поскольку поликлиника находится на территории университета, то автоматически ограничивается подъезд и к её зданию. Сотрудники регистратуры имеют техническую возможность сами открывать ворота для подъезда к территории здания машин с больными, поэтому посетителям поликлиники надо заранее звонить в регистратуру и предупреждать о своём визите, — прокомментировал Юрий Лобанов.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу регионального Минздрава, чтобы уточнить, правда ли пациентов на машинах не пускали на территорию поликлиники и как именно нужно сообщать о своём визите, чтобы иметь возможность подъезжать на машине к медучреждению.
В мае 2019 года НГС писал о том, что лестницу для инвалидов огородили забором — её ступени вели к зданию, где горожане подтверждают инвалидность.