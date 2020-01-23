«Нельзя оставить разруху»: главный архитектор объяснил, почему соболя до сих пор на Красном проспекте

Соболей давно ждут жители Шлюза или микрорайона Пригородный простор, но пока они стоят в центре города Фото: Стас Соколов

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин рассказал, что скульптуру соболей с Красного проспекта не убирают, пока не начнут делать на их месте сквер, несмотря на просьбы жителей Шлюза перенести её на кольцо на улице Русской.

— Чтобы демонтировать соболей, нужно определиться с тем, что будет на этом месте. У нас есть дизайн-проект на Красный проспект, который в том числе рассматривает эту территорию. Есть предложения, и начата работа по проектированию. Стоит вопрос о поиске финансирования на реализацию этого проекта. До того пока мы не получим гарантию того, что это место будет благоустроено, там должен быть маленький качественный скверик, мы не будем переносить соболей. Нельзя их перенести и оставить на этом месте разруху, — объяснил Александр Ложкин.



По его оценке, начать делать сквер возможно уже в этом году, но это вопрос департамента транспорта и дорожно-благоустроительных работ мэрии Новосибирска, потому что должны быть определены источники финансирования. Стоимость нового сквера определят в процессе проектирования. Александр Ложкин уточнил, что сами соболя сделаны давно и их надо реставрировать — эти затраты тоже требуют оценки.

Проект реконструкции сквера, в котором находится скульптура, был опубликован в 2017 году — в нём для соболей нет места Фото: green.novo-sibirsk.ru

— Сейчас соболя стоят фактически на острове, куда даже зайти проблематично. У нас есть очень неплохой проект, как благоустроить это место, чтобы оно было живым и вписалось в систему парков и скверов центра города. Чтобы это не было островом посреди моря машин. А соболям можно найти другое достойное место в Новосибирске, — говорит главный архитектор. По его мнению, место на кольце на улице Русской органичное, но окончательного решения, куда будут переносить соболей, не принято. Жители Шлюза ждут скульптуру соболей и обсуждают это «ВКонтакте» — 16 января 2020 года в группе «У нас на Шлюзе» они выложили ответ администрации Советского района на вопрос, когда же скульптуру перенесут на кольцо на улице Русской. В нём также говорится, что перенос скульптуры возможен только после решения вопроса о благоустройстве территории, на которой она размещена сейчас.