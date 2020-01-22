«Воздух с запахом дыма»: на Первомайке резко вырос уровень загрязнения атмосферы

В Первомайском районе Новосибирска возрос уровень загрязнённости воздуха — за последние сутки он достигал максимума дважды.

По данным платформы мониторинга CityAir, первый резкий скачок показателей вредных примесей PM2.5 и PM10 — взвешенных частиц в воздухе района — произошёл вчера, 21 января, в районе 19:00. В это время загрязнённость достигла максимума — 10 баллов по шкале сервиса. Такая экологическая ситуация продержалась на протяжении всего минувшего вечера вплоть до 24:00.

— Уважаемые жители Первомайки, будьте осторожны, на данный момент у нас очень серьёзное загрязнение воздуха, лучше воздержаться от прогулок, — написал сегодня с утра на «Яндекс.Районах» пользователь по имени Алексей. — Южный ветер очень плох, с промзон несёт всё к нам, поэтому район в дыму. Если есть те, кто никому не верит, то посмотрите вечером с высокого этажа в сторону Берёзового, если всё отлично видно, значит, воздух довольно чист, если не видно, всё в тумане, то это означает, что у нас загрязнение на опасном для здоровья уровне. Охота открыть окно и проветрить, но открываю — и в квартиру валит воздух с запахом дыма.