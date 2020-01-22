«Воздух с запахом дыма»: на Первомайке резко вырос уровень загрязнения атмосферы

В Первомайском районе Новосибирска возрос уровень загрязнённости воздуха — за последние сутки он достигал максимума дважды.
По данным платформы мониторинга CityAir, первый резкий скачок показателей вредных примесей PM2.5 и PM10 — взвешенных частиц в воздухе района — произошёл вчера, 21 января, в районе 19:00. В это время загрязнённость достигла максимума — 10 баллов по шкале сервиса. Такая экологическая ситуация продержалась на протяжении всего минувшего вечера вплоть до 24:00.
— Уважаемые жители Первомайки, будьте осторожны, на данный момент у нас очень серьёзное загрязнение воздуха, лучше воздержаться от прогулок, — написал сегодня с утра на «Яндекс.Районах» пользователь по имени Алексей. — Южный ветер очень плох, с промзон несёт всё к нам, поэтому район в дыму. Если есть те, кто никому не верит, то посмотрите вечером с высокого этажа в сторону Берёзового, если всё отлично видно, значит, воздух довольно чист, если не видно, всё в тумане, то это означает, что у нас загрязнение на опасном для здоровья уровне. Охота открыть окно и проветрить, но открываю — и в квартиру валит воздух с запахом дыма.
Сегодня ночью показатели держались на отметке 8 баллов, к утру уменьшились до 5, однако уже к 10:00 уровень загрязнения возрос до 8 баллов. Такая ситуация наблюдалась в районе до 16:20. Сейчас загрязнённость снова составляет 10 баллов.
Синоптики рассказали НГС о факторах, которые могут вызывать такую экологическую ситуацию.
— У нас пока существует влияние отрога, то есть периферийной части области высокого атмосферного давления от монгольского или, как говорят, сибирского антициклона, поэтому область высокого давления сопровождается ослаблением ветра до штиля, инверсии температуры: вместо падения — температура с высокой инверсией. Эта ситуация вызывает застой в нижних слоях атмосферы и, естественно, повышение концентрации загрязняющих веществ, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В декабре прошлого года НГС дважды писал о проблеме загрязнённости воздуха. В начале декабря воздух в Новосибирске наполнился вредными примесями — синоптики рассказали, из-за чего это произошло. В конце года жители заметили сильный запах гари в воздухе и смог.