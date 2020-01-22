Предупреждал подпольные казино о рейдах: для экс-полицейского попросили долгий срок и многомиллионный штраф

Полицейский информировал игорные заведения о предстоящих рейдах силовиков — ему за это заплатили почти 1,5 миллиона рублей Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске прокуратура попросила 10 лет колонии экс-полицейскому Михаилу Латышу, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (п ч. 6 ст. 290 УК РФ). Прения сторон прошли в Центральном районном суде 22 января.

По информации близких к следствию источников, бывший оперативник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Кировского района Михаил Латыш предупреждал владельцев подпольных казино о предстоящих рейдах силовиков — за это он получал не менее 100 тысяч рублей каждый месяц. За 11 месяцев он получил 1,435 миллиона рублей и смартфон iPhone 5s.

Латыш получал деньги через посредников. Его знакомый устроился водителем к владельцу незаконного игорного заведения — его задача была передавать деньги своему брату, который жил по соседству с Латышем. Также часть денег Латыш получал через офис выдачи займов, которым владел его одногруппник. В прокуратуре Центрального района Новосибирска рассказали, что подсудимый признал вину частично и просил переквалифицировать статью обвинения на ч. 3 ст 159 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с использованием своего служебного положения». — Государственный обвинитель в прениях просил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом размером пятикратной сумме взятки — 7,175 миллиона рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах, госслужбе, связанных с выполнением функций представителя власти сроком на 7 лет, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.

