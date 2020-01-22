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Предупреждал подпольные казино о рейдах: для экс-полицейского попросили долгий срок и многомиллионный штраф

Владельцы подпольных казино заплатили ему 1,5 миллиона рублей за информацию о рейдах силовиков

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Полицейский информировал игорные заведения о предстоящих рейдах силовиков&nbsp;— ему за это заплатили почти 1,5 миллиона рублей

Полицейский информировал игорные заведения о предстоящих рейдах силовиков — ему за это заплатили почти 1,5 миллиона рублей

В Новосибирске прокуратура попросила 10 лет колонии экс-полицейскому Михаилу Латышу, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (п ч. 6 ст. 290 УК РФ). Прения сторон прошли в Центральном районном суде 22 января. 

 

По информации близких к следствию источников, бывший оперативник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Кировского района Михаил Латыш предупреждал владельцев подпольных казино о предстоящих рейдах силовиков — за это он получал не менее 100 тысяч рублей каждый месяц. За 11 месяцев он получил 1,435 миллиона рублей и смартфон iPhone 5s. 

Латыш получал деньги через посредников. Его знакомый устроился водителем к владельцу незаконного игорного заведения — его задача была передавать деньги своему брату, который жил по соседству с Латышем. Также часть денег Латыш получал через офис выдачи займов, которым владел его одногруппник.

В прокуратуре Центрального района Новосибирска рассказали, что подсудимый признал вину частично и просил переквалифицировать статью обвинения на ч. 3 ст 159 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с использованием своего служебного положения».

— Государственный обвинитель в прениях просил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом размером пятикратной сумме взятки — 7,175 миллиона рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах, госслужбе, связанных с выполнением функций представителя власти сроком на 7 лет, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.

Также в прокуратуре добавили, что Центральный районный суд огласит приговор 3 февраля.

На прошлой неделе суд вынес приговор по ещё одному громкому делу о коррупции — бывшего начальника станции Новосибирск-Главный признали виновным в получении взяток от коммерческих компаний.

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коррупциявзятки в полиции
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
22 янв 2020 в 18:51

А кто сомневался в том, что полиция крышует эти заведения? Не будь крыши, за одну ночь можно было прихлопнуть эти заведения.
И не только заведения, а и публичные дома и наркоту.

22 янв 2020 в 18:47

А димон говорил, что переименовав милицию в полицию - все станут честными. Она наверное обманул нас?

Qwerty
22 янв 2020 в 18:59

Жалко мента... Он же пример с вышестоящих брал... А там миллиардами воруют. Он же не в чем не виноват просто ровнялся на них...(