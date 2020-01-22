Счастливые –15. Сибирячка угадала погоду в новогоднюю ночь и получила приз от НГС

Какой будет погода 31 декабря — предположить было сложно, но наши любимые читатели справились с этой задачей Фото: Александр Ощепков

НГС подвёл итоги предновогоднего конкурса — в декабре мы предложили нашим читателям угадать, сколько градусов мороза будет в Новосибирске в новогоднюю ночь. Из-за неоднозначных прогнозов синоптиков и различных сервисов (разброс температур был от 7 до 34 градусов ниже нуля) предположить, какой всё-таки окажется праздничная ночь — тёплой или морозной, — было трудно.

В итоге погода 31 декабря оказалась очень тёплой по сибирским меркам. Как уточнили в пресс-центре Новосибирского гидрометцентра, в 01:00 ночи по местному времени 1 января метеостанция «Учебная» зафиксировала –14,6 градусов.



В конкурсе приняли участие 1169 читателей НГС, но быстрее всех ответ дала Екатерина Шушенькова. На то, чтобы угадать погоду, ей понадобилось всего 26 минут. Новость была опубликована в 7:30, а ответ от Екатерины поступил в 7:56. Вот что бывает, если заглядывать по утрам — по пути на работу или учебу — на сайт NGS.RU!

Екатерина предложила правильный ответ раньше остальных