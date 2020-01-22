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Город Конкурс

Счастливые –15. Сибирячка угадала погоду в новогоднюю ночь и получила приз от НГС

Теперь мы в курсе, у кого узнавать самый точный прогноз погоды

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Какой будет погода 31 декабря — предположить было сложно, но наши любимые читатели справились с этой задачей

Какой будет погода 31 декабря — предположить было сложно, но наши любимые читатели справились с этой задачей

НГС подвёл итоги предновогоднего конкурса — в декабре мы предложили нашим читателям угадать, сколько градусов мороза будет в Новосибирске в новогоднюю ночь. Из-за неоднозначных прогнозов синоптиков и различных сервисов (разброс температур был от 7 до 34 градусов ниже нуля) предположить, какой всё-таки окажется праздничная ночь — тёплой или морозной, — было трудно.

В итоге погода 31 декабря оказалась очень тёплой по сибирским меркам. Как уточнили в пресс-центре Новосибирского гидрометцентра, в 01:00 ночи по местному времени 1 января метеостанция «Учебная» зафиксировала –14,6 градусов.

В конкурсе приняли участие 1169 читателей НГС, но быстрее всех ответ дала Екатерина Шушенькова. На то, чтобы угадать погоду, ей понадобилось всего 26 минут. Новость была опубликована в 7:30, а ответ от Екатерины поступил в 7:56. Вот что бывает, если заглядывать по утрам — по пути на работу или учебу — на сайт NGS.RU!

Екатерина предложила правильный ответ раньше остальных

Екатерина предложила правильный ответ раньше остальных

Екатерина рассказала, что читает НГС очень давно, но участвует в конкурсе впервые.

— Не знаю, как так получилось, что я угадала. Просто чувствовала, что будет тепло в Новый год, что будет –15, — добавила она.

За правильно угаданный прогноз погоды Екатерина Шушенькова получила от НГС сертификат на отдых в отеле «Рамада» на двоих. С вкусными завтраками, походами в хаммам и плаванием в бассейне.

На этой неделе мы также определили победителей онлайн-конкурса «Собери мандаринки». 100 счастливчиков, собравшие мандаринки на сайте быстрее остальных, получили подарочную книгу «Новосибирск 1998–2018».

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КОММЕНТАРИИ (24)

Худой
22 янв 2020 в 19:23

По барабану погода,
Пандуса в доме нет. )
На руках менять тащить некому.
Тяжелый я. )
Но не унываю .
Друзявки мои. )

Фото пользователя
22 янв 2020 в 19:37

Луччи бы ты мине свой системник отдал (и прочее железо), чем разбазаривать для всяких малознакомых пэрсонажэй пригласительные.....Тфунатебю!!!😠

Ягудин
22 янв 2020 в 19:28

Катя, поздравляю вас с победой.
Надеюсь вы не собираетесь к нам работать?
Подскажите, вы тоже на кофейной гуще гадаете или у вас есть свои рецепты?
А то не помогает ни кофейная гуща, ни мой ревматизм.