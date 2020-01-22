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Происшествия

Перешла дорогу и упала: рядом с пешеходным переходом возле ЛДС умерла женщина

Прибывшие на место медики констатировали смерть

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Причина смерти женщины устанавливается&nbsp;

Причина смерти женщины устанавливается 

Сегодня днём, 22 января, в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого неподалёку от остановки «Стадион Сибирь» умерла женщина.

Информация о происшествии поступила в полицию в 12:30.

— На место выезжали сотрудники полиции, женщина 1946 года рождения скончалась до приезда скорой, причина смерти будет устанавливаться, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре МВД по НСО.

Очевидцы рассказали полицейским, что женщина перешла пешеходный переход и упала замертво.

В ГИБДД опровергли распространяемую в соцсетях информацию, что смерть наступила в результате ДТП.

— По поводу наезда на пешеходов на Богдана Хмельницкого к нам ни одной заявки не поступало, — сообщили в пресс-центре ведомства.

В минувшую пятницу на Затулинке мужчина упал посреди улицы — его пытались спасти прохожие, но он умер.

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внезапная смерть
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КОММЕНТАРИИ (14)

пенсионерка
22 янв 2020 в 16:04

Жалко женщину. Но почему ей прохожие не оказали первую помощь?

Фото пользователя
22 янв 2020 в 16:16

Наверное тромб оторвался. У меня знакомый месяц назад умер на улице подобным образом.

Гость
22 янв 2020 в 16:13

74 года.Неплохо пожила.
Многим о таком возрасте только мечтать.
И кстати- бабуля ушла одна, никого с собой не забрав. А ведь упали она посреди дороги?
Водила опасаясь наехать, мог крутануть руль.