Перешла дорогу и упала: рядом с пешеходным переходом возле ЛДС умерла женщина

Сегодня днём, 22 января, в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого неподалёку от остановки «Стадион Сибирь» умерла женщина.



Информация о происшествии поступила в полицию в 12:30.

— На место выезжали сотрудники полиции, женщина 1946 года рождения скончалась до приезда скорой, причина смерти будет устанавливаться, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре МВД по НСО.

Очевидцы рассказали полицейским, что женщина перешла пешеходный переход и упала замертво.

В ГИБДД опровергли распространяемую в соцсетях информацию, что смерть наступила в результате ДТП.