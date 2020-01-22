Перешла дорогу и упала: рядом с пешеходным переходом возле ЛДС умерла женщина

Сегодня днём, 22 января, в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого неподалёку от остановки «Стадион Сибирь» умерла женщина.
Информация о происшествии поступила в полицию в 12:30.
— На место выезжали сотрудники полиции, женщина 1946 года рождения скончалась до приезда скорой, причина смерти будет устанавливаться, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре МВД по НСО.
Очевидцы рассказали полицейским, что женщина перешла пешеходный переход и упала замертво.
В ГИБДД опровергли распространяемую в соцсетях информацию, что смерть наступила в результате ДТП.
— По поводу наезда на пешеходов на Богдана Хмельницкого к нам ни одной заявки не поступало, — сообщили в пресс-центре ведомства.
В минувшую пятницу на Затулинке мужчина упал посреди улицы — его пытались спасти прохожие, но он умер.