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«Осталось на несколько дней»: из аптек Новосибирска исчез препарат для эпилептиков

Больным рекомендуют обращаться к врачу, чтобы тот помог сменить препарат

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Больным рекомендуют обратиться к врачу, чтобы тот посоветовал, на какой препарат можно заменить «Кеппру»

Больным рекомендуют обратиться к врачу, чтобы тот посоветовал, на какой препарат можно заменить «Кеппру»

В аптеках Новосибирска кончился препарат для эпилептиков под торговым наименованием «Кеппра». 

В редакцию НГС обратился житель города Вячеслав. Его дочь получала препарат в течение 10 лет, а теперь запасы закачиваются — их осталось на несколько дней, — а в аптеке он купить его не смог.

— У меня дочь — инвалид первой группы, мы принимаем препарат «Кеппра» 10 лет. У меня после Нового года закончился препарат. Я пошёл в аптеку, мне говорят, что его нет. Такое бывало, но обычно заказывали у поставщиков. Они связались с поставщиком и сказали, что у него нет, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.

После он уточнил в справочной, есть ли «Кеппра» в других аптеках — там сказали, что такого препарата нет нигде в городе. По словам Вячеслава, подобных ситуаций за 10 лет не было: если препарат и исчезал, то на несколько дней, и его можно было заказать у поставщиков.

— Я позвонил в Барнаул знакомым, успели одну упаковку купить, но тоже сказали, что в городе его нет. Заменить его самостоятельно нельзя, даже дозировку нужно менять аккуратно, не то что его вообще отменить. В ситуации, когда его осталось на несколько дней, ситуация вообще очень странная для такого препарата. Дочь принимает его каждый день, — добавил Вячеслав.

Директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Шеин подтвердил отсутствие «Кеппры» в Новосибирске и сказал, что проблемы связаны с поставщиками. По его словам, есть другие препараты с таким же действующим веществом. Руководитель контактного центра аптечной сети «Фармокопейка» Наталья Медведева тоже подтвердила информацию о том, что этого препарата в их аптеках нет, потому что он отсутствует у поставщиков.

При этом в пресс-службе минздрава Новосибирской области пояснили, что для региональных льготников этот препарат есть в наличии (то есть для тех, кто получает его бесплатно, за счёт средств регионального бюджета, при этом в перечень для федеральных льготников этот препарат не входит).

Пока «Кеппра» снова не появится в аптеках, Дмитрий Шеин советует Вячеславу и другим людям, столкнувшимся с такой ситуацией, проконсультироваться с лечащим врачом о том, какой другой препарат с таким же действующим веществом можно подобрать.

В мае из новосибирских аптек надолго исчезал препарат от аритмии и гипертонии.

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аптекилекарстваминздрав Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (4)

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22 янв 2020 в 20:24

Ничего страшного, гитлер вообще убивал неполноценных.

22 янв 2020 в 20:19

одно из проявлений геноцида со стороны государства

Гость
22 янв 2020 в 20:20

Скажите, а министра здравоохранения сняли???