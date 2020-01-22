«Осталось на несколько дней»: из аптек Новосибирска исчез препарат для эпилептиков

Больным рекомендуют обратиться к врачу, чтобы тот посоветовал, на какой препарат можно заменить «Кеппру» Фото: Густаво Зырянов

В аптеках Новосибирска кончился препарат для эпилептиков под торговым наименованием «Кеппра». В редакцию НГС обратился житель города Вячеслав. Его дочь получала препарат в течение 10 лет, а теперь запасы закачиваются — их осталось на несколько дней, — а в аптеке он купить его не смог. — У меня дочь — инвалид первой группы, мы принимаем препарат «Кеппра» 10 лет. У меня после Нового года закончился препарат. Я пошёл в аптеку, мне говорят, что его нет. Такое бывало, но обычно заказывали у поставщиков. Они связались с поставщиком и сказали, что у него нет, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.



После он уточнил в справочной, есть ли «Кеппра» в других аптеках — там сказали, что такого препарата нет нигде в городе. По словам Вячеслава, подобных ситуаций за 10 лет не было: если препарат и исчезал, то на несколько дней, и его можно было заказать у поставщиков.

— Я позвонил в Барнаул знакомым, успели одну упаковку купить, но тоже сказали, что в городе его нет. Заменить его самостоятельно нельзя, даже дозировку нужно менять аккуратно, не то что его вообще отменить. В ситуации, когда его осталось на несколько дней, ситуация вообще очень странная для такого препарата. Дочь принимает его каждый день, — добавил Вячеслав.

Директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Шеин подтвердил отсутствие «Кеппры» в Новосибирске и сказал, что проблемы связаны с поставщиками. По его словам, есть другие препараты с таким же действующим веществом. Руководитель контактного центра аптечной сети «Фармокопейка» Наталья Медведева тоже подтвердила информацию о том, что этого препарата в их аптеках нет, потому что он отсутствует у поставщиков.

