Завтра такого уже не будет: новосибирцы сделали завораживающие кадры ночного тумана

Так выглядел Коммунальный мост в тумане вчера вечером, 22 января, вид с левого берега

Новосибирцы сделали фотографии плотного тумана, который окутал город прошедшей ночью. Туман оказался настолько густым, что скрыл с глаз часть Новосибирска, а местным водителям серьёзно усложнил передвижение по дорогам. Несколько снимков этого явления прислали в нашу редакцию читатели НГС.



По словам синоптиков, возникновению туманов способствуют соответствующие погодные условия, но уже завтра, когда вектор погоды существенно изменится, они исчезнут.



— Туманы образуются вследствие конденсации водяного пара при морозах. Сейчас над нами область высокого атмосферного давления — отрог так называемого монгольского или сибирского антициклона. Штиль у земли, относительная влажность воздуха высокая, есть стратификация воздуха, то есть с повышением высоты температура воздуха не падает, а повышается. Все эти факторы способствуют образованию туманов, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.