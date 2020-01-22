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Завтра такого уже не будет: новосибирцы сделали завораживающие кадры ночного тумана

На появление тумана оказал влияние штиль

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Так выглядел Коммунальный мост в тумане вчера вечером, 22 января, вид с левого берега

Так выглядел Коммунальный мост в тумане вчера вечером, 22 января, вид с левого берега

Новосибирцы сделали фотографии плотного тумана, который окутал город прошедшей ночью. Туман оказался настолько густым, что скрыл с глаз часть Новосибирска, а местным водителям серьёзно усложнил передвижение по дорогам. Несколько снимков этого явления прислали в нашу редакцию читатели НГС.

По словам синоптиков, возникновению туманов способствуют соответствующие погодные условия, но уже завтра, когда вектор погоды существенно изменится, они исчезнут.

— Туманы образуются вследствие конденсации водяного пара при морозах. Сейчас над нами область высокого атмосферного давления — отрог так называемого монгольского или сибирского антициклона. Штиль у земли, относительная влажность воздуха высокая, есть стратификация воздуха, то есть с повышением высоты температура воздуха не падает, а повышается. Все эти факторы способствуют образованию туманов, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

&nbsp;Туман серьёзно ухудшил видимость на дорогах

 Туман серьёзно ухудшил видимость на дорогах

В последующие сутки, добавил он, синоптики ожидают усиление ветра и снегопады, а сама погода будет больше напоминать погоду прошлой недели.

В прошлую пятницу в Новосибирск пришёл сильный ветер — из-за снежных заносов на трассах региона произошло несколько крупных аварий, а сами жители жаловались на обрывы проводов.

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туманфотография
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КОММЕНТАРИИ (9)

Qwerty
22 янв 2020 в 15:48

Туман скрыл от левобережных правый берег чтобы не завидовали.

пенсионерка
22 янв 2020 в 15:46

Я ночью крепко спала, а кто-то фотографировал. зачем им это? заняться больше нечем?

Фото пользователя
22 янв 2020 в 16:08

"Синий тумааан, похож на обмааан...."(с)😁