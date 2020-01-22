Завтра такого уже не будет: новосибирцы сделали завораживающие кадры ночного тумана

Новосибирцы сделали фотографии плотного тумана, который окутал город прошедшей ночью. Туман оказался настолько густым, что скрыл с глаз часть Новосибирска, а местным водителям серьёзно усложнил передвижение по дорогам. Несколько снимков этого явления прислали в нашу редакцию читатели НГС.
По словам синоптиков, возникновению туманов способствуют соответствующие погодные условия, но уже завтра, когда вектор погоды существенно изменится, они исчезнут.
— Туманы образуются вследствие конденсации водяного пара при морозах. Сейчас над нами область высокого атмосферного давления — отрог так называемого монгольского или сибирского антициклона. Штиль у земли, относительная влажность воздуха высокая, есть стратификация воздуха, то есть с повышением высоты температура воздуха не падает, а повышается. Все эти факторы способствуют образованию туманов, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В последующие сутки, добавил он, синоптики ожидают усиление ветра и снегопады, а сама погода будет больше напоминать погоду прошлой недели.
В прошлую пятницу в Новосибирск пришёл сильный ветер — из-за снежных заносов на трассах региона произошло несколько крупных аварий, а сами жители жаловались на обрывы проводов.