В Новосибирск привезли крепкое пиво «Запрещёнка» со сгущенкой от создателя Монстрации

Арт-проект в виде банки сгущёнки, на которой написано «Запрещёнка», Артём Лоскутов создал в 2014 году. Сначала это были уличные трафареты, постеры, стикеры, а потом он перенес это изображение на футболки и картины. Одну из них, например, он продал за 3 тысячи евро на российском аукционе Vladey.

В Новосибирск привезли «антиимперский стаут «Запрещёнка»» с варёной сгущёнкой. Его сварили в Санкт-Петербурге, создатели — художник Артём Лоскутов, журналист Александр Горохов и владелица бара «Антресоль» Екатерина Прохорова.

Художник пояснил корреспонденту НГС, что напрашивался ещё какой-то объект, но уже в виде банки. А вкус пива определился названием. Половина партии уже разошлась в московских барах.

— Несколько коробок доедут и до Новосибирска — в The Rooks и Jonathan, одновременно несколько баночек едут в Красноярский музейный центр «Площадь Мира», где в феврале открывается выставка «Сибирский иронический концептуализм», и банки запрещёнки станут частью экспозиции наравне с моими картинами, — рассказал Артём Лоскутов.

Соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев объяснил, что узнал о пиве через интернет:

— Решили поддержать, потому что Артём Лоскутов довольно известный, одиозный персонаж для Новосибирска, изобрёл Монстрацию. Надо признать, что он имеет определённый вес в мире современного искусства на стыке с политикой и нынешней повесткой дня.

Игорь Каменев добавил, что сорт этого пива — имперский стаут pastry (с английского переводится как сладости. — Прим. ред.). Это крепкое и тёмное пиво.

В новосибирские бары часто экспериментируют с разными видами пива — либо привозят необычное откуда-то, либо варят сами. Помимо сгущёнки, создатели пива добавляют и другие сладости в имперский стаут: например, марципан. Кроме того, в Новосибирске есть ещё один пример, когда к арт-объекту добили ещё и выпуск пива — так было с автором гипсовых надписей «Любовь» из Новосибирска, который выпустил фруктовое пиво.