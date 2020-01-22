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Милота

Котики на Речном: застрявшие в пробке новосибирцы украсили карту 2ГИС фотографиями своих котов

В обед жители города спонтанно устроили забавный флешмоб

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Горожане делятся фотографиями своих питомцев

Горожане делятся фотографиями своих питомцев

В среду, 22 января, жители Новосибирска устроили забавный флешмоб: стоя в пробке на Речном вокзале, они начали выкладывать в 2ГИС фотографии своих котов — публикуем эти забавные и милые фото. 

Такую застенчивую милашку выложил пользователь под ником Lucky Seven

Такую застенчивую милашку выложил пользователь под ником Lucky Seven

Хорошо, когда ты кот и тебе не нужно стоять в пробке&nbsp;

Хорошо, когда ты кот и тебе не нужно стоять в пробке 

На большинстве фотографий домашние животные просто спят<br>

На большинстве фотографий домашние животные просто спят

Твое лицо, когда на Большевичке 9 баллов

Твое лицо, когда на Большевичке 9 баллов

Такую милую парочку выложила Анна Васильева и пожелала новосибирцам не замерзать&nbsp;

Такую милую парочку выложила Анна Васильева и пожелала новосибирцам не замерзать 

Эта игривая красотка как бы говорит нам «Оставайтесь в пробке, неудачники»

Эта игривая красотка как бы говорит нам «Оставайтесь в пробке, неудачники»

Кот Кристины уже успел и поспать, и поиграть, а пробка всё ещё не рассосалась&nbsp;

Кот Кристины уже успел и поспать, и поиграть, а пробка всё ещё не рассосалась 

В ноябре НГС провел небольшой шутливый конкурс на звание самого упитанного кота города: за сутки новосибирцы прислали в редакцию полсотни фотографий. Конкурс стал своеобразным ответом «Аэрофлоту», который отказался пропустить в салон самолета толстого кота Виктора. Новосибирцы встали на сторону хозяина животного, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.

Сейчас редакция НГС ищет котиков-долгожителей из Новосибирска. У вас или ваших знакомых есть кот/кошка, родившиеся до 1999 года? Свяжитесь с журналистом по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07!

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КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
22 янв 2020 в 14:16

Кошатникам заняться нечем.

Фото пользователя
22 янв 2020 в 14:09

Как я люблю котиков. У меня в телефоне половина фоток - это мои питомцы в разных позах. НГС - даешь побольше таких мимишных статей!!❤️

Старый мотоциклист.
22 янв 2020 в 14:11

А собак можно?
Правда ни те,ни другие не помогут (к сожалению) построить новые дороги.