Котики на Речном: застрявшие в пробке новосибирцы украсили карту 2ГИС фотографиями своих котов

Горожане делятся фотографиями своих питомцев Фото: Оля Егорова

В среду, 22 января, жители Новосибирска устроили забавный флешмоб: стоя в пробке на Речном вокзале, они начали выкладывать в 2ГИС фотографии своих котов — публикуем эти забавные и милые фото.

Такую застенчивую милашку выложил пользователь под ником Lucky Seven Фото: Lucky Seven

Хорошо, когда ты кот и тебе не нужно стоять в пробке Фото: Юра Аксенчук

На большинстве фотографий домашние животные просто спят

Фото: Михаил Сницаренко

Твое лицо, когда на Большевичке 9 баллов Фото: Екатерина Костикова

Такую милую парочку выложила Анна Васильева и пожелала новосибирцам не замерзать Фото: Анна Васильева

Эта игривая красотка как бы говорит нам «Оставайтесь в пробке, неудачники» Фото: Молния Мак Теж

Кот Кристины уже успел и поспать, и поиграть, а пробка всё ещё не рассосалась Фото: Кристина

В ноябре НГС провел небольшой шутливый конкурс на звание самого упитанного кота города: за сутки новосибирцы прислали в редакцию полсотни фотографий. Конкурс стал своеобразным ответом «Аэрофлоту», который отказался пропустить в салон самолета толстого кота Виктора. Новосибирцы встали на сторону хозяина животного, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.

