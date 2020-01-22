Котики на Речном: застрявшие в пробке новосибирцы украсили карту 2ГИС фотографиями своих котов

В среду, 22 января, жители Новосибирска устроили забавный флешмоб: стоя в пробке на Речном вокзале, они начали выкладывать в 2ГИС фотографии своих котов — публикуем эти забавные и милые фото.
В ноябре НГС провел небольшой шутливый конкурс на звание самого упитанного кота города: за сутки новосибирцы прислали в редакцию полсотни фотографий. Конкурс стал своеобразным ответом «Аэрофлоту», который отказался пропустить в салон самолета толстого кота Виктора. Новосибирцы встали на сторону хозяина животного, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.
Сейчас редакция НГС ищет котиков-долгожителей из Новосибирска. У вас или ваших знакомых есть кот/кошка, родившиеся до 1999 года? Свяжитесь с журналистом по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07!