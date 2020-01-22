Прокуроры нашли нарушения в саду, где детей кормили биомороженым — его пока запретили

В новосибирском детском саду
Как рассказывал НГС в ноябре прошлого года, родители детей, посещающих этот садик, пожаловались на странную процедуру «оздоровления» — пока одни дети ели биомороженое, других выводили в раздевалку. На само мороженое родителям приходилось сдавать деньги.
— Включение в питание детей биомороженого происходило в детском саду с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом России, — сообщили в прокуратуре Ленинского района.
Помощник прокурора Ольга Пиунова пояснила корреспонденту НГС, что речь идёт об отсутствии входного контроля поступающих в детсад продуктов, как это предусмотрено санитарными правилами.
— Так как это биомороженое получала и оплачивала поставщикам одна из родительниц, которое она затем уже привозила в дошкольное учреждение, то здесь нарушение п. 16.4 этих же санпинов. Там указано, что лицо, сопровождающее поставку в дошкольное учреждение сырья и пищевых продуктов, должно иметь спецодежду, личную медкнижку. А у женщины этот вопрос никто не выяснял. Мороженое также должно было быть внесено в примерное меню на две недели, которое разрабатывается и утверждается заведующей в Роспотребнадзоре. Оно внесено не было, — добавила помощник прокурора.
Если все требования будут устранены и мороженое будут есть все дети, то, по словам Ольги Пиуновой, кормление биомороженым можно будет продолжить.
Прокомментировать результаты проверки и найденные прокурорами нарушения заведующая детским садом
В компании «Десант Здоровья» (биомороженое этой торговой марки ели воспитанники детсада
— У нас сейчас сложилась такая ситуация, что, насколько я понимаю, один человек пожаловался, а 150 родителей были за [кормление мороженым], — сообщил директор компании «Десант Здоровья» Максим Чуркин. — Публикации в СМИ вызвали негатив, хотя в общем и целом говорилось ведь о том, что заведующие пытаются сделать жизнь в детсадах интереснее и насыщеннее. А за это получают прокурорские проверки.
Он также добавил, что в ситуации с детсадом
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