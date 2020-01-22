Прокуроры нашли нарушения в саду, где детей кормили биомороженым — его пока запретили

Прокуроры потребовали детсад устранить все нарушения, после этого там могут продолжиться процедуры «оздоровления» Фото: Стас Соколов

В новосибирском детском саду № 144 «Сказкоград» прошла прокурорская проверка, которая установила нарушения прав воспитанников. Как рассказывал НГС в ноябре прошлого года, родители детей, посещающих этот садик, пожаловались на странную процедуру «оздоровления» — пока одни дети ели биомороженое, других выводили в раздевалку. На само мороженое родителям приходилось сдавать деньги.

— Включение в питание детей биомороженого происходило в детском саду с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом России, — сообщили в прокуратуре Ленинского района.



Помощник прокурора Ольга Пиунова пояснила корреспонденту НГС, что речь идёт об отсутствии входного контроля поступающих в детсад продуктов, как это предусмотрено санитарными правилами.

— Так как это биомороженое получала и оплачивала поставщикам одна из родительниц, которое она затем уже привозила в дошкольное учреждение, то здесь нарушение п. 16.4 этих же санпинов. Там указано, что лицо, сопровождающее поставку в дошкольное учреждение сырья и пищевых продуктов, должно иметь спецодежду, личную медкнижку. А у женщины этот вопрос никто не выяснял. Мороженое также должно было быть внесено в примерное меню на две недели, которое разрабатывается и утверждается заведующей в Роспотребнадзоре. Оно внесено не было, — добавила помощник прокурора.

Если все требования будут устранены и мороженое будут есть все дети, то, по словам Ольги Пиуновой, кормление биомороженым можно будет продолжить.

Прокомментировать результаты проверки и найденные прокурорами нарушения заведующая детским садом № 144 Ольга Полнова отказалась.

