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Образование

Прокуроры нашли нарушения в саду, где детей кормили биомороженым — его пока запретили

В учреждении обнаружили нарушения санитарных требований

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Прокуроры потребовали детсад устранить все нарушения, после этого там могут продолжиться процедуры «оздоровления»

Прокуроры потребовали детсад устранить все нарушения, после этого там могут продолжиться процедуры «оздоровления»

В новосибирском детском саду № 144 «Сказкоград» прошла прокурорская проверка, которая установила нарушения прав воспитанников. 

Как рассказывал НГС в ноябре прошлого года, родители детей, посещающих этот садик, пожаловались на странную процедуру «оздоровления» — пока одни дети ели биомороженое, других выводили в раздевалку. На само мороженое родителям приходилось сдавать деньги.

— Включение в питание детей биомороженого происходило в детском саду с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом России, — сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Помощник прокурора Ольга Пиунова пояснила корреспонденту НГС, что речь идёт об отсутствии входного контроля поступающих в детсад продуктов, как это предусмотрено санитарными правилами.

— Так как это биомороженое получала и оплачивала поставщикам одна из родительниц, которое она затем уже привозила в дошкольное учреждение, то здесь нарушение п. 16.4 этих же санпинов. Там указано, что лицо, сопровождающее поставку в дошкольное учреждение сырья и пищевых продуктов, должно иметь спецодежду, личную медкнижку. А у женщины этот вопрос никто не выяснял. Мороженое также должно было быть внесено в примерное меню на две недели, которое разрабатывается и утверждается заведующей в Роспотребнадзоре. Оно внесено не было, — добавила помощник прокурора.

Если все требования будут устранены и мороженое будут есть все дети, то, по словам Ольги Пиуновой, кормление биомороженым можно будет продолжить.

Прокомментировать результаты проверки и найденные прокурорами нарушения заведующая детским садом № 144 Ольга Полнова отказалась.

В компании «Десант Здоровья» (биомороженое этой торговой марки ели воспитанники детсада № 144. — Прим. ред.) не уверены, будут ли продолжать работать с этим детсадом, так как многое «зависит от позиции заведующей и самих родителей».

— У нас сейчас сложилась такая ситуация, что, насколько я понимаю, один человек пожаловался, а 150 родителей были за [кормление мороженым], — сообщил директор компании «Десант Здоровья» Максим Чуркин. — Публикации в СМИ вызвали негатив, хотя в общем и целом говорилось ведь о том, что заведующие пытаются сделать жизнь в детсадах интереснее и насыщеннее. А за это получают прокурорские проверки.

Он также добавил, что в ситуации с детсадом № 144 проблема заключается в коммуникации между заведующей и родителями — «если бы это было налажено, то вопросов не возникало бы никогда».

Два месяца назад мы подготовили подборку рассказов новосибирцев, которые вынуждены сдавать деньги на дополнительные занятия, живые ёлки, кислородные коктейли и другие бонусы.

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прокурорская проверкапрокуратурадетсады
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КОММЕНТАРИИ (18)

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22 янв 2020 в 14:12

Как можно одних детей кормить мороженым , а других выводить в раздевалку. Это что за бред? Кормить всех одинаково следует.Хотите оздоравливаться - делайте это у себя дома. Что за дискриминация такая. Бесят мамашки, выдумывающие такое да эдакое. Работая в школе, насмотрелась на таких мам. Идей дебильных у них до 11 класса припасено.

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22 янв 2020 в 13:59

Пытались оздоравливать детей, нарушая при этом санитарные требования.Деньги ведь не пахнут,главное «втюхать».

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22 янв 2020 в 13:51

что заведующие пытаются сделать жизнь в детсадах интереснее и насыщеннее (c)
да пожалуйста, пусть делают.
но.
в соответствии с СанПиН-ами. ))
а то ишь ты, массовики затейники нашлись.