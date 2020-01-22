Новосибирские власти рассказали, сколько потратят на освещение своей деятельности в СМИ

Больше всего денег на взаимодействие со средствами массовой информации потратят в правительстве Фото: Александр Ощепков

В мэрии и Совете депутатов Новосибирска, а также в правительстве Новосибирской области рассказали, какие расходы на взаимодействие со СМИ они заложили на 2020 год. В общем ведомства планируют потратить больше 455,9 миллиона рублей. Так, мэрия Новосибирска выделила на освещение своей деятельности в средствах массовой информации 94,5 миллиона рублей. В частности деньги пойдут на создание ТВ-программ и фильмов, организацию круглосуточного вещания СМИ «Новосибирская городская волна», организацию работы муниципальных информационных интернет-сайтов, размещение материалов в СМИ, а также печать и распространение «Бюллетеня органов местного самоуправления».

В Совете депутатов Новосибирска на 2020 год запланирована работа по 19 контрактам на оказание услуг «по освещению деятельности Совета». Общая сумма контрактов — 49,5 миллиона рублей. Как сообщили в Совете, в СМИ, с которыми заключены контракты, публикуются проекты повесток сессий Совета, решения Совета, официальные отчеты депутатов, сведения о работе постоянных комиссий и о рабочих группах. — Контракты со средствами массовой информации заключаются по результатам конкурсных процедур, предусмотренных 44-ФЗ. Вся информация о ходе таких процедур и их итогах размещается на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ, — пояснили в Совете депутатов.

Больше всего денег на освещение своей деятельности в СМИ в 2020 году планирует потратить областное правительство. Сотрудничество правительства и СМИ происходит по программе «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016–2021 годы».

В 2020 году на взаимодействие со СМИ правительство потратит больше 311 миллионов рублей.

Около 199 миллионов из этой суммы пойдет на информирование населения «об основных событиях и социально-экономическом развитии Новосибирской области, деятельности и решениях органов власти», включая 1,2 миллиона на создание фильмов для областных торжественных мероприятий. Ещё 107 миллионов — производство и «размещение информационных материалов об общественно значимых событиях» области и, опять же, о «социально-экономическом развитии, о деятельности и решениях органов власти». На организацию информационных мероприятий для СМИ запланировано 5 миллионов.