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Город

Новосибирские власти рассказали, сколько потратят на освещение своей деятельности в СМИ

Больше всего заложено на траты областного правительства

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Больше всего денег на взаимодействие со средствами массовой информации потратят в правительстве&nbsp;

Больше всего денег на взаимодействие со средствами массовой информации потратят в правительстве 

В мэрии и Совете депутатов Новосибирска, а также в правительстве Новосибирской области рассказали, какие расходы на взаимодействие со СМИ они заложили на 2020 год. В общем ведомства планируют потратить больше 455,9 миллиона рублей. 

Так, мэрия Новосибирска выделила на освещение своей деятельности в средствах массовой информации 94,5 миллиона рублей.

В частности деньги пойдут на создание ТВ-программ и фильмов, организацию круглосуточного вещания СМИ «Новосибирская городская волна», организацию работы муниципальных информационных интернет-сайтов, размещение материалов в СМИ, а также печать и распространение «Бюллетеня органов местного самоуправления».

В Совете депутатов Новосибирска на 2020 год запланирована работа по 19 контрактам на оказание услуг «по освещению деятельности Совета». Общая сумма контрактов — 49,5 миллиона рублей. 

Как сообщили в Совете, в СМИ, с которыми заключены контракты, публикуются проекты повесток сессий Совета, решения Совета, официальные отчеты депутатов, сведения о работе постоянных комиссий и о рабочих группах.

— Контракты со средствами массовой информации заключаются по результатам конкурсных процедур, предусмотренных 44-ФЗ. Вся информация о ходе таких процедур и их итогах размещается на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ, — пояснили в Совете депутатов. 

Больше всего денег на освещение своей деятельности в СМИ в 2020 году планирует потратить областное правительство. Сотрудничество правительства и СМИ происходит по программе «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016–2021 годы». 

В 2020 году на взаимодействие со СМИ правительство потратит больше 311 миллионов рублей.

Около 199 миллионов из этой суммы пойдет на информирование населения «об основных событиях и социально-экономическом развитии Новосибирской области, деятельности и решениях органов власти», включая 1,2 миллиона на создание фильмов для областных торжественных мероприятий. Ещё 107 миллионов — производство и «размещение информационных материалов об общественно значимых событиях» области и, опять же,  о «социально-экономическом развитии, о деятельности и решениях органов власти». На организацию информационных мероприятий для СМИ запланировано 5 миллионов. 

Недавно в мэрии представили проект освещения Новосибирска. По подсчетам чиновников, на его реализацию потребуется 5, 5 миллиарда рублей — космическая для города сумма. Проект заинтересовал не только местных жителей и экспертов, но и столичных урбанистов. НГС узнал, о плюсах и минусах новой концепции.

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КОММЕНТАРИИ (35)

Пеший Ход
22 янв 2020 в 16:40

А чё через СМИ? На ютубе слабо? Да чтоб с возможностью комментирования.
Статью даже читать не стал - одного заголовка хватило...

Фото пользователя
22 янв 2020 в 16:50

А я считаю, что это правильно - освещать планы и результаты деятельности областного правительства и мэрии. Далеко не все читают в интернете новостные страницы и не все смотрят ютюб, многие жители Новосибирской области смотрят телевизор, слушают радио и читают газеты. Да и потом в интернете много не очень верно поданой информации. Так что я за освещение деятельности чиновников. Это обоснованные траты, и суммы просчитаны специалистами.

Фото пользователя
22 янв 2020 в 16:43

455,6 млн.рублей на постановочные видео ролики о самих себе.Многовато на эти цели.Дела,дела,дела должны быть.Словами уже сыты все.