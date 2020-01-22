«Почему мать это сделала?»: мировая пресса пишет о трагедии на Родниках

Про историю молодой женщины из Новосибирска, которая задушила дочь и выпала потом из окна, написали мировые СМИ.
Комментаторы этих изданий в шоке и спрашивают, почему в заголовке их не предупредили о том, что им предстоит увидеть в публикации.
Большой материал о трагедии на Родниках опубликовала британская Daily Mai. В статье, собранной, судя по всему, из материалов, которые были опубликованы на эту тему в России (в заметке нет ни одной ссылки на какие-либо источники), рассказывается о всех обстоятельствах случившегося, а также приводятся фотографии самой девушки, её ребенка и мужа, взятые из социальных сетей, и кадры с места происшествия.
Комментарии под материалом на удивление единодушны: «Какая прекрасная девочка! Это просто ужасно»», «Зачем, зачем нужно было причинять вред ребёнку?», «Делайте это сами, но оставьте, пожалуйста, невинных детей в покое», «Почему на земле была мать, которая это сделала?». Есть среди комментаторов те, кто возмущается отсутствием предупреждения, потому что помещенные в материале снимки «просто ужасны».
История попала также на страницы американского The Women Journal («Женская газета»), где рассказывается и об оставленной девушкой записке, и о её муже-военном, который, по словам соседей, «всё время работал».
Мексиканская Tribuna рассказала об истории, закончив материал сообщением о том, что у женщины были проблемы на почве серьезной болезни.
Сейчас женщина находится в больнице, её состояние медики характеризуют как тяжёлое, но стабильное. По этому происшествию уже следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».
Журналист НГС побывал на месте происшествия и поговорил с жителями дома. Вот что они рассказали про семью, в которой произошла трагедия.