«Почему мать это сделала?»: мировая пресса пишет о трагедии на Родниках

Про историю молодой женщины из Новосибирска, которая задушила дочь и выпала потом из окна, написали мировые СМИ.

Комментаторы этих изданий в шоке и спрашивают, почему в заголовке их не предупредили о том, что им предстоит увидеть в публикации.



Большой материал о трагедии на Родниках опубликовала британская Daily Mai. В статье, собранной, судя по всему, из материалов, которые были опубликованы на эту тему в России (в заметке нет ни одной ссылки на какие-либо источники), рассказывается о всех обстоятельствах случившегося, а также приводятся фотографии самой девушки, её ребенка и мужа, взятые из социальных сетей, и кадры с места происшествия.

