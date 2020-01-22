«Заняло всё это полтора года»: новосибирец Артём Веселов дошёл до Верховного суда из-за результатов ЕГЭ

Артём Веселов хоть и расстроился из-за такого решения, считает, что всё было не зря Фото: Артём Веселов

Новосибирец Артём Веселов дошёл до Верховного суда из-за результатов ЕГЭ по обществознанию — на днях он получил письмо, в котором говорится, что решение приняли не в его пользу. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения.

История иска В июле 2018 года НГС рассказывал историю выпускника гимназии № 4 Артёма Веселова, который получил 88 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Он был уверен, что ошибиться не мог, подал апелляцию, но ответ проверяющей комиссии его ещё больше возмутил: ответы на некоторые вопросы школьник дал по не рекомендованным министерством образования учебникам и баллы ему возвращать не собираются. Подросток подал иск, этот случай стал первым или одним из первых в стране, когда разбирательства из-за ЕГЭ перенеслись в суд. Как оказалось, на одном районном суде в Новосибирске Веселов не остановился и дошёл до Верховного. История затянулась на полтора года. 29 мая 2018 года иск поступил в Центральный районный суд Новосибирска, 29 ноября 2019 года Верховный суд окончательно отказал в удовлетворении жалобы

— Теперь все официально завершено. Все инстанции — от районного суда до Верховного — единогласно постановили, что гиперинфляция в России начинается с 1000% в год. И никак иначе. Даже если школьные учебники, которые школьник должен использовать (и только их!), говорят по-другому. Даже если сами составители заданий взяли информацию из учебника, предназначенного для студентов университета, а потом решили просто не замечать этот довод ни в одной жалобе — и в ответ (на всякий случай) обвинить меня в том, что это я использовал учебники, которые для школьников не предназначены. Даже если люди с учёными степенями не могут достигнуть консенсуса в этом вопросе — славная государственная экзаменационная комиссия в Новосибирской области и суды знают чуточку больше, — написал в своих соцсетях Артём Веселов. Что решил суд На днях Веселов получил бумажное письмо от Верховного суда с решением, в котором говорится следующее:

— Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что оспариваемые Веселовым А. М. действия и решения Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области и Министерства образования Новосибирской области приняты уполномоченным органом в соответствии с требованиями закона, с соблюдением порядка принятия оспариваемых решений, прав и законных интересов Веселова А. М. не нарушают. Таким образом, при постановке обжалуемых судебных актов нарушений норм материального или процессуального права не установлено, а доводов, которые в соответствии со ст. 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации могли бы служить основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, кассационная жалоба не содержит.

Решение принято было в конце ноября, но именно письмо с отказом пришло на днях Фото: Артём Веселов

Артём Веселов так прокомментировал это решение. — Меня это решение, с одной стороны, конечно, расстраивает — не только потому что я уверен в том, что решение для того задания про гиперинфляцию было составлено некачественно, а члены ГЭК неправильно его истолковали. Оно в очередной раз показало, что практически во всех конфликтах с ЕГЭ, которые возникают между школьниками и организаторами, последние всегда будут считаться правыми. Доказать свою правоту почти невозможно, просто потому что система экзамена так построена: реальных заданий в открытом доступе нет, «ключи» относятся к информации ограниченного доступа и просто посмотреть на них, а тем более попытаться проверить, нереально, — расстраивается он.

Позиция Рособрнадзора Позицию по этому конфликту в июле 2018 года высказывала пресс-служба федерального Рособрнадзора в ответ на запрос НГС: «Процесс обучения в общеобразовательных школах строится в первую очередь на материалах учебников, включенных в Федеральный перечень Минобрнауки РФ. И абсолютное большинство выпускников обладают знаниями в пределах школьных учебников. Поэтому задания ЕГЭ учитывают содержание учебников. Нет никаких препятствий к тому, чтобы школьники углубляли свои знания по учебным предметам с привлечением дополнительной литературы. И при выполнении заданий ЕГЭ эти дополнительные знания также могут быть востребованы. Однако качество этой дополнительной литературы очень разное, она может содержать неточности и ошибки. Можно предположить, что предметом спора участника ЕГЭ с предметной комиссией является не факт отступления от содержания учебника, а использование некачественной дополнительной литературы».