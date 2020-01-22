Чётких причин роста нет: за год количество пассажиров в метро выросло на миллион

За год в метро проехали больше 84 миллионов пассажиров

В 2019 году в Новосибирском метрополитене вырос пассажиропоток — в прошлом году прирост был в два раза выше.

— Всего метрополитен перевез в 2019 году 84 миллиона 481 тысячу 687 пассажиров. В 2018 году было перевезено 83,1 миллиона пассажиров. Рост составил 1,7%, — озвучили цифры в Новосибирском метрополитене.

Как объяснили в метрополитене, чётких причин роста пассажиропотока нет.

За 2018 год в новосибирском метро было на 2,7 миллиона пассажиров больше, чем в 2017 году. А рекорд пассажиропотока в новосибирской подземке был зафиксирован в 1993 году — 117,5 миллиона человек.