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Дороги и транспорт Подробности

Чётких причин роста нет: за год количество пассажиров в метро выросло на миллион

В прошлом году рост пассажиропотока был в два раза больше

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За год в метро проехали больше 84 миллионов пассажиров

За год в метро проехали больше 84 миллионов пассажиров

В 2019 году в Новосибирском метрополитене вырос пассажиропоток — в прошлом году прирост был в два раза выше. 

— Всего метрополитен перевез в 2019 году 84 миллиона 481 тысячу 687 пассажиров. В 2018 году было перевезено 83,1 миллиона пассажиров. Рост составил 1,7%, — озвучили цифры в Новосибирском метрополитене.

Как объяснили в метрополитене, чётких причин роста пассажиропотока нет. 

За 2018 год в новосибирском метро было на 2,7 миллиона пассажиров больше, чем в 2017 году. А рекорд пассажиропотока в новосибирской подземке был зафиксирован в 1993 году — 117,5 миллиона человек. 

Рекордом можно считать количество пассажиров в новосибирском метро в новогоднюю ночь. За первые 3 часа 2020 года метро в Новосибирске воспользовались 15 777 человек. 

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новосибирский метрополитентранспорт
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
22 янв 2020 в 14:26

И пусть правительство вякнет, что метро в Новосибирске не рентабельно.
Это реально тот вид транспорта, который поможет уменьшить пробки.
Поэтому станции на Станиславского, Зорге,Снегири, МЖК не только увеличат пассажиропоток, но и уменьшат пробки и улучшает экологию.

дурень
22 янв 2020 в 14:26

я начал на метро ездить, раньше только на авто. живу у метро, работа в центре, удобно

Гость
22 янв 2020 в 14:25

Или люди стали на бензине экономить и пересели на ОТ или приезжих в город подвалило.