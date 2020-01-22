«Довыделываешься»: на страницу пропавшей девушки поступили угрозы от одного из волонтёров «Лизы Алерт»

Предполагается, что Ангелина выходит на связь в социальных сетях Фото: lizaalert.org

В Новосибирске продолжаются поиски 17-летней Ангелины, которая ушла из своей комнаты в общежитии Первомайского района около месяца назад. До сих пор местоположение девушки неизвестно, в комнате, где она проживала, остались некормленные животные. Тем не менее по словам её знакомых, девушка активна в социальных сетях — первое время её страница была удалена, но вскоре восстановлена с прежним ником.

С этой страницы в редакцию НГС поступило сообщение о том, что один из волонтёров «Лизы Алерт», который занимается поисками девушками, прислал сообщение с угрозами.



Девушке пригрозили распространением некрасивого фото «Мне тут угрожает представитель "Лизы Алерт". Отфотошопил моё фото под уродину, указал мои данные», — такое сообщение пришло корреспонденту НГС.

Также с аккаунта девушки в редакцию переслали исправленную волонтёром ориентировку с указанием её фамилии и переписку с ним. В переписке он требует девушку связаться с двоюродной тётей, которая и обратилась в отряд, угрожая ей ориентировкой, которую обещает разослать по соцсетям.

«Такую орку (ориентировку. — Прим.ред.) хочешь на всю Россию? Довыделываешься ведь. Свяжись с тетей, пусть заберёт заявление и разбирайтесь дальше сами. Ты взрослая девка уже и сама вольна решать, что тебе делать. Но пока менты не начали работу, тебе лучше связаться с тетей и решить вопрос, чтобы она забрала заявление! Иначе я запущу наш поиск и выложу ориентировку твою в Сеть. Выглядит она именно так», — написал мужчина. Согласно сообщениям в редакцию с аккаунта девушки, в Новосибирск она планирует вернуться по наступлению совершеннолетия и тогда же решить ситуацию с угрозами.



«Когда мне стукнет 18, я найму юриста и всё буду разбирать по полочкам, если кого-то возможно будет наказать,то я это сделаю», — говорится в сообщении. Комментарий «Лизы Алерт» Прокомментировать сообщения с угрозами сам волонтёр, написавший предполагаемой пропавшей Ангелине, отказался. О возникшей ситуации рассказала волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт», отвечающая за взаимодействие со СМИ, Елизавета Лиманская. — В данном случае тонкая грань провокации пройдена несомненно, тут дело ещё в манере общения координатора. Он у нас в отряде несколько лет, но такой сигнал первый. Мы ещё раз проведем разъяснительную работу, но и нужно помнить, что иногда, чтобы вытащить из ямы, нужно больно дернуть за руку, — сообщила она.

Так выглядит ориентировка, которая сейчас распространяется в соцсетях Фото: lizaalert.org

Волонтёр пояснила, что иногда при работе с подростками-бегунками, когда с ними ещё есть связь, по согласованию с психологами используются провокации. В частности, если это согласовано с заявившими о пропаже, координаторы могут пригрозить выложенной в Сеть ориентировкой.

