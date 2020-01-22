«Четыре дня назад она ушла из больницы». В Новосибирске ищут пропавшую женщину

Поисковый отряд «Маяк» ищет пропавшую Макасееву (Аксянович) Олесю Игоревну, 1983 года рождения. Волонтёры просят помощи в розыске и распространении информации.
Женщина пропала 18 января около 04:00. Она ушла из ГКБ № 1 в Заельцовском районе города Новосибирска. С тех пор её местонахождение не установлено.
Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые, крашеные, стрижка каре, глаза зеленые. Была одета в белую вязаную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные полусапожки на сплошной подошве.
Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда ПСО «Маяк» 8–951–393–0911.
15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. Сейчас Алёна находится в реанимации. У девочки переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп.