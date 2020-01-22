«Четыре дня назад она ушла из больницы». В Новосибирске ищут пропавшую женщину

Женщина ушла из ГКБ № 1 в Заельцовском районе

Поисковый отряд «Маяк» ищет пропавшую Макасееву (Аксянович) Олесю Игоревну, 1983 года рождения. Волонтёры просят помощи в розыске и распространении информации.



Женщина пропала 18 января около 04:00. Она ушла из ГКБ № 1 в Заельцовском районе города Новосибирска. С тех пор её местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые, крашеные, стрижка каре, глаза зеленые. Была одета в белую вязаную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные полусапожки на сплошной подошве.