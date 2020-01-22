«Сливать бесполезно»: жители Плющихинского три дня моются в оранжевой воде

— Уже третий день приходится купаться вот в такой оранжевой воде. Сливать бесполезно — ничего не меняется, кроме, видимо, счетов за воду. Вода имеет ужасный запах, цвет и моментально окрашивает сантехнику. В УК разъяснили, что так вышло в результате ремонтных работ, но ситуация без изменений. Многие возмущаются, что платить придётся по счёту потом, а вода не соответствует нормам, — написал в редакцию читатель НГС.

В Новосибирске у жителей жилмассива Плющихинский третий день из кранов идёт грязная вода оранжевого цвета.

В управляющей компании «Достойный сервис», которая обслуживает район, сообщили, что вода была ржавой из-за ремонта, который проводит энергоснабжающая организация, но не смогли объяснить, какая именно.



— Работа сейчас в завершающей стадии. Все коммуникации управляющей компании в порядке, сейчас всё заканчивается. Сегодня заявки [о ржавой воде] поступали от домов 11/1 и 21/1 на улицеТатьяны Снежиной, вчера — от дома № 11 , — сообщила представитель «Достойного сервиса».

Пресс-служба Сибирской генерирующей компании рассказала, что дома по этим адресам не относятся к зоне их работы.

— Теплосети, от которых записаны дома, не принадлежат СГК. Компания не проводила никаких работ, которые могли бы повлиять на качество воды потребителей, — рассказала пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

В управляющей компании сообщили, что ремонт, из-за которого вода стала оранжевой, должны закончить в течение дня.



Ранее НГС рассказывал, как комнату в новосибирском доме залило из-за неудачного ремонта.