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Город

«Сливать бесполезно»: жители Плющихинского три дня моются в оранжевой воде

Управляющая компания объяснила проблему ремонтом

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Вода пахнет и моментально окрашивает сантехнику

Вода пахнет и моментально окрашивает сантехнику

В Новосибирске у жителей жилмассива Плющихинский третий  день из кранов идёт грязная вода оранжевого цвета.

— Уже третий день приходится купаться вот в такой оранжевой воде. Сливать бесполезно — ничего не меняется, кроме, видимо, счетов за воду. Вода имеет ужасный запах, цвет и моментально окрашивает сантехнику. В УК разъяснили, что так вышло в результате ремонтных работ, но ситуация без изменений. Многие возмущаются, что платить придётся по счёту потом, а вода не соответствует нормам, — написал в редакцию читатель НГС.

В управляющей компании «Достойный сервис», которая обслуживает район, сообщили, что вода была ржавой из-за ремонта, который проводит энергоснабжающая организация, но не смогли объяснить, какая именно.

— Работа сейчас в завершающей стадии. Все коммуникации управляющей компании в порядке, сейчас всё заканчивается. Сегодня заявки [о ржавой воде] поступали от домов 11/1 и 21/1 на улицеТатьяны Снежиной, вчера — от дома № 11, — сообщила представитель «Достойного сервиса».

Пресс-служба Сибирской генерирующей компании рассказала, что дома по этим адресам не относятся к зоне их работы.

— Теплосети, от которых записаны дома, не принадлежат СГК. Компания не проводила никаких работ, которые могли бы повлиять на качество воды потребителей, — рассказала пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

В управляющей компании сообщили, что ремонт, из-за которого вода стала оранжевой, должны закончить в течение дня.

Ранее НГС рассказывал, как комнату в новосибирском доме залило из-за неудачного ремонта.

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водоснабжениеПлющихинский жилмассив
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КОММЕНТАРИИ (25)

пенсионерка
22 янв 2020 в 17:31

Для новостроек оранжевая вода - это нормально. Кто же вам виноват, что вы не захотели приобретать нормальное жилье на вторичке? Например, хрущевку у метро.

22 янв 2020 в 17:49

Сами купили самое дешевое жилье, 1 кв.метр МЖК уже даже бомжи смеются.

Споемте, друзья!
22 янв 2020 в 17:39

Оранжевое море,
Оранжевое небо,
Оранжевые пальмы,
Оранжевый верблюд.
Оранжевые тёти,
Оранжевые дяди
Оранжевую воду
Себе на попы льют.