Это ваши новые министры: кто вошел в правительство РФ

Владимир Путин и Михаил Мишустин уже встретились с новым правительством

Сегодня стал, наконец, известен новый состав правительства. Президент Владимир Путин подписал указы, которыми изменил структуру федеральных органов исполнительной власти, назначил новых министров и заместителей премьера. Председатель правительства Михаил Мишустин, согласно документам, лишился одного зама — их осталось у него 9.

Сильнее всего перемены коснулись социальной сферы, культуры и спорта. А вот силовики сохранили свои кресла практически в полном составе.