110 тысяч на сугробы: жители центра Новосибирска не дождались уборки улицы от мэрии и заплатили сами

Техника работала почти сутки: с раннего утра и до поздней ночи Фото: жительница дома № 23 на улице Ольги Жилиной

Несколько жителей Центрального района Новосибирска заплатили 110 тысяч рублей дорожникам, чтобы почистить территорию рядом со своими домами от снега. Активисты объясняют, что ещё в 2019 году они обратились в мэрию с просьбой убрать снег на улице Ольги Жилиной — между Ядринцевской и Фрунзе. В ответ, утверждают новосибирцы, им посоветовали пользоваться пешеходными тротуарами на улице Шамшиных. Но на днях, по словам жителей, ситуация стала совсем критичной: из-за отсутствия должной уборки снега им перекрыли проход со стороны Ольги Жилиной — путь преградила двухметровая гора из снега и льда, а на Романова по нечищеному тротуару стало невозможно передвигаться пожилым людям, женщинам с колясками и детям. Тогда 18 января жители дома № 23 на улице Ольги Жилиной решили действовать самостоятельно.

Так выглядела улица до уборки. Снег, по словам жителей, мешал не только проходу пешеходов, но и проезду машин Фото: жительница дома № 23 на улице Ольги Жилиной

— Управляющая компания также игнорировала наши просьбы. В итоге инициативная группа жителей за свой счёт инициировала уборку и вывоз снега. Оплатил всё это один человек. Далее квитанции скинули в чат дома в WhatsApp. На данный момент добровольно финансово поучаствовали больше половины жителей домов № 23 и № 21 . В нашем доме таких добровольцев на сегодня уже примерно 70 квартир. Убрана вся улица Романова от улицы Ольги Жилиной до начала территории «Скорой помощи», проезжая часть и тротуары, — рассказала корреспонденту НГС Елена, жительница дома № 23 .

Вот эту квитанцию можно найти в чате жителей дома в WhatsApp Фото: жительница дома № 23 на улице Ольги Жилиной

В управляющей компании «Союз» обслуживающей дома на Ольги Жилиной пояснили, что вычищенная жителями дорога принадлежит муниципалитету. — В границах участка дома всё вывезено и всё отвечает санитарным требованиям. Дорога по улице Романова принадлежит городу, поэтому я не могу комментировать, — уточнила руководитель УК «Союз» Светлана Шадрова. НГС отправил в мэрию запрос с просьбой уточнить информацию о том, когда на улице Романова последний раз проводилась уборка и будут ли компенсированы расходы на вывоз снега инициативным жильцам. На момент публикации новости ответ от мэрии ещё не поступил.