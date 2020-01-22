110 тысяч на сугробы: жители центра Новосибирска не дождались уборки улицы от мэрии и заплатили сами

Несколько жителей Центрального района Новосибирска заплатили 110 тысяч рублей дорожникам, чтобы почистить территорию рядом со своими домами от снега.
Активисты объясняют, что ещё в 2019 году они обратились в мэрию с просьбой убрать снег на улице Ольги Жилиной — между Ядринцевской и Фрунзе. В ответ, утверждают новосибирцы, им посоветовали пользоваться пешеходными тротуарами на улице Шамшиных. Но на днях, по словам жителей, ситуация стала совсем критичной: из-за отсутствия должной уборки снега им перекрыли проход со стороны Ольги Жилиной — путь преградила двухметровая гора из снега и льда, а на Романова по нечищеному тротуару стало невозможно передвигаться пожилым людям, женщинам с колясками и детям. Тогда 18 января жители дома
— Управляющая компания также игнорировала наши просьбы. В итоге инициативная группа жителей за свой счёт инициировала уборку и вывоз снега. Оплатил всё это один человек. Далее квитанции скинули в чат дома в WhatsApp. На данный момент добровольно финансово поучаствовали больше половины жителей домов
В управляющей компании «Союз» обслуживающей дома на Ольги Жилиной пояснили, что вычищенная жителями дорога принадлежит муниципалитету.
— В границах участка дома всё вывезено и всё отвечает санитарным требованиям. Дорога по улице Романова принадлежит городу, поэтому я не могу комментировать, — уточнила руководитель УК «Союз» Светлана Шадрова.
НГС отправил в мэрию запрос с просьбой уточнить информацию о том, когда на улице Романова последний раз проводилась уборка и будут ли компенсированы расходы на вывоз снега инициативным жильцам. На момент публикации новости ответ от мэрии ещё не поступил.
Это не единственная жалоба горожан на плохую уборку снега. 11 января жительница Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре на улице Мясниковой. По словам пенсионерки, тротуар был единственным путем до СОШ
На январских праздниках житель улицы Зорге опубликовал в своём Instagram видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ
Ранее мэр Анатолий Локоть объяснял, что на январских каникулах дорожники пережили целое испытание — каждый день, начиная с 3 января, с городских улиц вывозили по 15 тысяч кубометров снега. Полностью комментарий мэра мы публиковали тут.