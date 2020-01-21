Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Трактором»

В первом периоде на десятой минуте первую шайбу забил защитник «Сибири» Александр Логинов

Сегодня вечером, 21 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Трактором» из Челябинска.



Игра началась в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде на 10-й минуте первый гол забил защитник «Сибири» Александр Логинов. Вторую шайбу команде принёс нападающий Юусо Пуустинен на 14-й минуте игры.

Во втором периоде игроки «Трактора» забили два гола подряд: на 22-й и 37-й минутах. Но на 39-й минуте шайбу в ворота соперника забросил нападающий «Сибири» Александр Шаров. Период завершился счётом 3:2.