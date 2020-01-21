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Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Трактором»

Игра завершилась со счётом 5:2

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В первом периоде на десятой минуте первую шайбу забил защитник «Сибири» Александр Логинов

В первом периоде на десятой минуте первую шайбу забил защитник «Сибири» Александр Логинов

Сегодня вечером, 21 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Трактором» из Челябинска. 

Игра началась в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде на 10-й минуте первый гол забил защитник «Сибири» Александр Логинов. Вторую шайбу команде принёс нападающий Юусо Пуустинен на 14-й минуте игры. 

Во втором периоде игроки «Трактора» забили два гола подряд: на 22-й и 37-й минутах. Но на 39-й минуте шайбу в ворота соперника забросил нападающий «Сибири» Александр Шаров. Период завершился счётом 3:2. 

Примечательно, что за всю игру не было ни одного удаления

Примечательно, что за всю игру не было ни одного удаления

В третьем периоде забросили шайбы Егор Миловзоров на 56-й минуте и Дмитрий Саюстов — на 59-й. Игра завершилась со счётом 5:2. 

— Игра была нервной. Если в первом периоде было очевидно наше преимущество, то во втором стало страшно, когда челябинцы сравняли счёт. Немного отлегло, когда наши забили гол в раздевалку. В третьем периоде интересно стало лишь под конец игры, когда атаки «Сибири» увенчались успехом. Примечательно, что за всю игру не было ни одного удаления. Наши одержали шестую победу подряд, и это очень круто! До 4-го места осталось всего 2 очка, — поделилась впечатлениями от игры болельщица «Сибири».

Игра завершилась со счётом 5:2

Игра завершилась со счётом 5:2

В начале месяца, 7 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счётом 4:3. 

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хоккей"Сибирь"
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КОММЕНТАРИИ (13)

бабушка
21 янв 2020 в 22:44

Шайбу гоняют. А у меня пенсия 9 с копейками, так никто благотворительностью не занимаются. хоть бы 1 рубль кто бы бросил или кусок заплесневелого хлеба, мне жрать нечего.

21 янв 2020 в 22:47

Молодцы, парни. Поздравляю.

пенсионерка
21 янв 2020 в 22:44

Поздравляю конечно. Но нам то что от победы этих миллионеров?