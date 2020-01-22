Груз 300. Что известно о новой Toyota Land Cruiser, которая ещё ни разу не засветилась на фото

Вот таким новый Land Cruiser видят фанаты модели Фото: 2020landcruiser.com

За последние три года Toyota обновила практически все свои культовые модели. В 2017 году вышел рестайлинговый Land Cruiser Prado, за которым последовали новые Camry, Corolla и RAV4. Теперь дошла очередь до Land Cruiser 200, ведь нынешнее поколение J200 выпускается уже 13 лет — очень внушительный срок по меркам автопрома. Мы собрали все слухи и догадки о будущем «крузаке», взяли комментарий у российского представительства «Тойоты» и попытались понять, что на самом деле ждёт легендарный внедорожник.

Новая рама и гибриды

Поскольку официальной информации о новинке практически нет, в Сети стали появляться различные слухи. Так, японское издание BestCarWeb.jp со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что преемник «двухсотки» будет называться Land Cruiser 300 и получит новую раму.

Как обещается, несмотря на сохранение рамной конструкции, внедорожник создаётся с учетом принципов, объединённых в архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA), которая лежит в основе большинства легковых «Тойот». Это означает, что новый Land Cruiser вслед за теми же Camry, Corolla и RAV4 станет легче, современнее и технологичнее.

В частности, на смену двигателям V8 должен прийти битурбированный V6 3,5 литра, который уже ставится на новый Lexus LS. Говорили, что его предложат как в сольном исполнении, так и в составе гибридной силовой установки. Такой шаг был бы вполне ожидаем в связи с постоянно ужесточающимися экологическими нормами.

Нынешний Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Excalibur Фото: Toyota

Если эти данные подтвердятся, то, как и Lexus LS, новый Land Cruiser должен получить 10-ступенчатый автомат вместо шестиступенчатого, а на гибридной версии одновременно появятся вариатор и автомат на четыре ступени. Как такой сложный механизм скажется на выносливости автомобиля при езде по бездорожью — остаётся только догадываться.



В поисках дополнительной информации мы наткнулись на сайт 2020landcruiser.com, который называет себя «неофициальной фан-страницей Toyota Land Cruiser». Здесь на полном серьёзе сообщается, что новинка разрабатывается совместно с Subaru и что она получит оппозитный двигатель. В это верится с большим трудом, но когда официальной информации нет, в уме нужно держать все возможные варианты.

Купили бы Toyota Land Cruiser, созданный совместно с Subaru?

Как он будет выглядеть?

Новый Land Cruiser ещё ни разу не засветился перед фотошпионами во время тестовых заездов, хотя с другими моделями японской марки такого не происходило. Возможно, разработка автомобиля находится на слишком ранней стадии и испытания попросту не проводятся. По некоторым данным, внедорожник видели на тестах в Австралии, но доказательств этому нет.

По Сети гуляют несколько неофициальных изображений грядущего Land Cruiser 300. Далеко не факт, что хотя бы один из них показывает настоящую внешность новинки, но на всех картинках автомобиль сохранил брутальную внешность и рубленые формы. Скорее всего, в плане дизайна «крузак» действительно кардинально не изменится.

Один из вариантов дизайна Land Cruiser 300, якобы отрисованный по пресс-формам, которые используются для изготовления деталей автомобиля

Фото: Bestcarweb.jp