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Происшествия

В Заельцовском районе столкнулись «Газель» и Lada Priora. Одна из машин отлетела в сугроб на обочину

Из-за аварии на участке образовалась пробка

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Сегодня вечером, 21 января, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП: столкнулись «Газель» и Lada Priora. Инцидент произошел на Владимировской улице, недалеко от дома № 26/1.

В результате столкновения Lada Priora отлетела в сугроб на обочину, у автомобиля разбито правое переднее крыло. У «Газели» повреждена только передняя часть, машина осталась стоять посреди дороги. Из-за аварии на участке образовалась пробка в обоих направлениях.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пострадавших в ДТП нет. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте происшествия. 

Вчера утром, 20 января, автомобиль «Хонда», двигаясь в сторону Красного проспекта, столкнулся с троллейбусом. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём.

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дтпЗаельцовский район
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
21 янв 2020 в 21:42

Смеюсь, когда читаю такие новости.😁😁

пенсионерка
21 янв 2020 в 21:42

Сугробы амортизировали удар. Этакие внешние подушки безопасности бесплатные.

21 янв 2020 в 21:42

Газель выиграла