В Заельцовском районе столкнулись «Газель» и Lada Priora. Одна из машин отлетела в сугроб на обочину

Сегодня вечером, 21 января, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП: столкнулись «Газель» и Lada Priora. Инцидент произошел на Владимировской улице, недалеко от дома № 26/1.



В результате столкновения Lada Priora отлетела в сугроб на обочину, у автомобиля разбито правое переднее крыло. У «Газели» повреждена только передняя часть, машина осталась стоять посреди дороги. Из-за аварии на участке образовалась пробка в обоих направлениях.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пострадавших в ДТП нет. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте происшествия.

