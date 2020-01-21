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Красивый номер оценили в 600 тысяч: власти опубликовали прайс-лист на эксклюзивные регзнаки

Регионы получат право поднимать цену ещё выше

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Такой номер власти оценили в 600 тысяч рублей, но регионы могут менять тариф

Такой номер власти оценили в 600 тысяч рублей, но регионы могут менять тариф

Власти опубликовали перечень базовых цен на красивые номера — очередной этап легализации их продажи

Максимальная сумма, фигурирующая в документе, — 600 тысяч рублей. Во столько обойдется номерной знак с одинаковыми символами, например А777АА или Е444ЕЕ. Самыми доступными будут обычные номера, не относящиеся к категории красивых, — для них установлен тариф в размере 5 тысяч рублей. За эту сумму владелец сможет выбрать любую комбинацию из предложенных, например связанную с его любимым числом или инициалами. 

Базовые цены на красивые номера

Базовые цены на красивые номера

Но это лишь начальные цены, установленные государством. Любой из номеров может обойтись в несколько раз дороже по двум причинам. Во-первых, местным властям дадут право вводить повышающие коэффициенты, поэтому номер за 600 тысяч рублей сможет с легкостью стать номером за 6 миллионов рублей. Во-вторых, если номер выставят на аукцион, цены будут повышать сами участники торгов. Устанавливать систему продажи будут власти региона. 

На данный момент продажей красивых номеров занимаются частные лица и организации. У них цены на самый простой госзнак могут стартовать с 10 тысяч рублей, а красивый обходится в 10 миллионов рублей. Что интересно, за 150 тысяч рублей они могут продавать, казалось бы, ничем не примечательные номера с цифрами 063, которые на самом деле востребованы у владельцев Mercedes-AMG в модификациях 63. Также спросом пользуются номера с буквами Х…АМ, и Х…ЕР, стоимость которых измеряется сотнями тысяч рублей. 

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красивые номераавтомобильные номера
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КОММЕНТАРИИ (16)

Black Oasis
21 янв 2020 в 20:51

Передача "В мире животных". У какой обезьянки попка краснее.

Фото пользователя
21 янв 2020 в 20:53

«Номер может стать за 6 млн», переоцениваете рынок, господа.
Это будут разовые кейсы.
Сотка и то дорого, но продажи хотя бы будут. А так устанете продавать.
К тому же гибдд быстро придумает свою серию, которая продаваться не будет и она и будет блатной.

пенсионерка
21 янв 2020 в 20:50

Лучше бы они эти 600 тысяч на благотворительность отдали. Вон сколько деток больных, так смс-ками собираем с пенсии 9 с копейками ,как у меня.