«Хотела стать моделью». Странное исчезновение 17-летней студентки из Новосибирска — что с ней произошло

Ангелина учится в электромеханическом колледже. Сейчас она занятия не посещает Фото: Дмитрий Северов

В Новосибирске четвертую неделю ищут 17-летнюю студентку электромеханического колледжа Ангелину. О местонахождении девушки ничего не известно с 26 декабря. Накануне, 20 января, ориентировка на неё появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Корреспондент НГС Дмитрий Северов поговорил со знакомыми студентки, чтобы разобраться — по своей воле она пропала или с ней могло что-то случиться. Уже пропадала Руководство колледжа отказалось комментировать информацию об исчезновении студентки, пояснив, что «ребёнок учится». Но другие работники учебного заведения говорят, что девушку действительно ищут. Помимо этого им известно, что весной прошлого года студентка уже пропадала: сотрудники студенческого общежития подавали в розыск, но полицейские нашли девочку в её квартире и вернули в общежитие.



У их семьи две однокомнатные квартиры в одном подъезде, бабушка жила на первом этаже, Ангелина с мамой — на втором. Около месяца назад бабушка умерла. Мама девушки сейчас находится в больнице, она тяжело больна. Из-за этого Ангелина находилась под опекой. Прогуливала учебу, завела животных В общежитие колледжа её поселили год назад. Несколько раз у девушки возникали конфликты с другими жительницами студенческого общежития, поэтому ей приходилось менять комнаты. На выходные Ангелина обычно уходила ночевать в квартиру своей семьи. По словам знакомых, девушка вела затворнический образ жизни и практически ни с кем тесно не общалась. — Ни с кем не контактировала из девочек. Иногда опаздывала вечером в общежитие — вход у нас до 22:00. Ей пытались объяснить, что раз она живёт в общежитии, то необходимо придерживаться определённых правил. На этой почве стали возникать конфликты между девочками. Доходило до собраний, — рассказал корреспонденту НГС житель общежития.

Осенью девушка перестала ходить на занятия в колледж. В своей квартире завела собаку породы хаски, которую потом пристроила в кинологическую службу, и кошек.

«В Москву или Америку» Знакомые рассказывают, что она говорила им, мол, нашла работу, устроилась в офисе, что у неё там всё серьёзно и туда кого попало не берут. Говорила, что не хочет учиться здесь, что когда ей исполнится 18 лет, то она продаст квартиру и уедет в другой город — в Москву или в Америку. Собиралась то стать моделью, то музыку записывать, выпускать компакт-диски.

Заходит в соцсети Знакомые девушки утверждают, что сначала её страница в соцсетях была удалена. Но через несколько дней кто-то снова восстановил её с прежним ником, но изменил аватарку. Человек, который заходит на эту страничку, отвечает на вопросы, но чаще всего от чужого лица в мужском роде. Ангелина это или нет, знакомые не понимают. С одной стороны, по их словам, манера общения совпадает. С другой стороны, в речи стали появляться маты, что раньше за девушкой замечено не было. Некоторым знакомым она говорит, что уехала в другой город. Про свое местонахождение ничего конкретного не говорит, присылая в ответ фразы про «королевские условия» своей сегодняшней жизни.