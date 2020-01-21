«Рейдерский захват». Семья Якушиных связала ночной пожар в «Некрополе» с переделом похоронного рынка

Владельцы новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь» опубликовали на своем сайте публичное обращение к новосибирцам. Они подробно объяснили, почему считают ночной пожар на Фрунзе рейдерским захватом и переделом похоронного рынка.



— По свидетельствам очевидцев можно сделать предварительное заключение, что поджог был осуществлен с помощью заброса на крышу здания зажигательной смеси. Торговый павильон полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал, — указано в письме.

Погорельцы считают, что поджог могли организовать люди, которые уже несколько лет пытаются устранить конкурентов в похоронном бизнесе Новосибирска. Владельцы крематория и «Некрополя» утверждают, что в 2018 году рейдеры уже поджигали здания похоронной службы «Вяз».