«Рейдерский захват». Семья Якушиных связала ночной пожар в «Некрополе» с переделом похоронного рынка

Владельцы новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь» опубликовали на своем сайте публичное обращение к новосибирцам. Они подробно объяснили, почему считают ночной пожар на Фрунзе рейдерским захватом и переделом похоронного рынка.
— По свидетельствам очевидцев можно сделать предварительное заключение, что поджог был осуществлен с помощью заброса на крышу здания зажигательной смеси. Торговый павильон полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал, — указано в письме.
Погорельцы считают, что поджог могли организовать люди, которые уже несколько лет пытаются устранить конкурентов в похоронном бизнесе Новосибирска. Владельцы крематория и «Некрополя» утверждают, что в 2018 году рейдеры уже поджигали здания похоронной службы «Вяз».
Сотрудники «Некрополя» считают, что всё происходящее — пожар в «Некрополе», арест директора компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина и обыски в крематории — попытка организовать масштабный передел рынка.
Так, например, в письме указано, что 20 января в похоронный супермаркет на Фрунзе «явились два подозрительных молодых человека, которые задавали странные вопросы, а потом быстро исчезли».
По словам сотрудников «Некрополя», здание подожгли именно сейчас, потому что владелец компании Сергей Якушин серьёзно болен и его бизнес является «лёгкой добычей»:
— Спустя месяц после начала лечения поступила информация о планируемых провокациях в отношении Сергея Борисовича Якушина и его компаний. Был назван заказчик провокаций, но другие подробности на тот момент не были известны. Факт подготовки враждебных мероприятий не вызвал удивления, так как различные злонамеренные действия со стороны отдельных конкурентов происходили и происходят регулярно на протяжении многих лет, в том числе в отношении других похоронных организаций города, — указано в письме.
Кроме того, в обращении есть информация об угрозах сотрудникам похоронного дома от полицейских. Полный текст обращения можно прочитать тут.
Пожар в похоронном доме произошел сегодня ночью. Журналисты НГС рассказывали о нем в онлайн-трансляции. Как сейчас выглядит место пожара — показываем в 10 кадрах.